整理包／日本排核廢水 6大Q&A毒物專家解析罹癌風險
日本政府已在今日台灣時間中午12點開始排放福島核電廠氚水，表示稀釋後氚濃度每公升含量僅63貝克，遠低於預設氚濃度不超過每公升1500貝克的標準。毒物專家顏宗海說明關於「氚」對人體的危害，也提醒政府應密切關注後續的影響。
Q1：氚是甚麼？
A1：氚是一種輻射物質，在環境中的半衰期為12.3年，釋放出的輻射為β輻射，強度較弱，約一張紙的厚度就能夠阻擋其穿透性。
Q2：氚的用途？
A2：氚具有發光特性，因此常見於高端夜光潛水、軍用手錶上。國外部份地下道、地下室的夜間發亮的裝置便是利用「氚」，雖有輻射但穿透性不強。
Q3：氚對人體的危害？
A3：氚在目前的應用範圍中，民眾日常生活中並不會受到其危害，但經過海鮮後攝入體內的危害則有致癌風險。
Q4：氚會造成什麼癌症風險增加？
A4：針對氚的相關醫學研究，目前仍缺乏相關研究報告，醫學界尚未知悉接觸氚會增加何種癌別的罹患機率。
Q5：日本排放氚水後，該有甚麼該注意的事項？
A5：日本政府表示本次排放的氚水濃度遠低於每公升1500貝克，但仍要密切關注是否「每次」的排放都有符合標準，食藥署也應該密切監測汙染風險，確保及時因應。
Q6：日本排放核汙水，市面上的魚可以放心吃嗎？
A6：漁業署說，根據原能會的資料，若單純以海流來說，到台灣非常少量；今年開始檢測能量提高到每年3000件，從9月9月起也安排水試所的試驗船到北太平洋區域採集魚體和水，水產品到上市前經過完整檢驗，可讓消費者放心，目前未規畫逐批檢驗。國人大多食用的是沿近海魚種，北太平洋主要是秋刀魚，會加強秋刀魚的檢測，過去檢測50件以下，接下來會增加到80件。
資料來源：林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海、漁業署
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