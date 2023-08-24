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全家便利商店攜手「solo pasta」推2款義大利麵新品！「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」超商首見

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店義大利麵品牌「uno pasta」與具義大利官方認證餐廳「solo pasta」攜手合作推出「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」、「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」2款新品，搶攻老饕味蕾，售價皆為155元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店義大利麵品牌「uno pasta」與具義大利官方認證餐廳「solo pasta」攜手合作推出「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」、「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」2款新品，搶攻老饕味蕾，售價皆為155元。圖／全家便利商店提供

義大利麵為全球最受歡迎美食之一，全家便利商店自2003年開賣義大利麵，20年來引領義大利麵全民化風潮，更練就「麵體、製程、醬汁」美味金三角，去年正式推出義大利麵品牌「uno pasta」凝聚消費者心佔率，一舉創下逾8億元業績。全家便利商店再宣布與具義大利官方認證、台北最強義大利餐廳之稱的「solo pasta」攜手合作，並邀請「最會做義大利料理的台灣人」的王嘉平主廚共同開發，推出2款義大利麵新品，包含便利商店首見的「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」，以及選用義大利進口百年製麵品牌De Cecco麵體的「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」，並以進口義式香料、牛肝蕈等頂級食材入料，搶攻老饕味蕾。9月5日前購買「uno pasta」義大利麵，以全盈+PAY支付即享15元折扣；購買「solo pasta」聯名新品，再加碼送義大利麵購物金15元優惠券。

全家便利商店泛鮮食業績連年看漲，其中義大利麵品類近3年皆穩健成長2成，上半年更以超商首創「冷義大利麵」產品線再攀高峰，蕃茄鮪魚、明太子鮭魚、羅勒海鮮等3款在上市一個月均創下千萬銷額，目前架上義大利麵品項達13款、商品組合多元完整，預估今年業績可增逾3成。看好「uno pasta」義大利麵成長力道強勁，全家便利商店與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」將於第四季稼動，成為供應義大利麵產品的專門廠。

全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，全家便利商店義大利麵於2015年展開構造改革，麵體選用日本全家便利商店同款NIPPN麵體，醬汁堅持使用鮮乳坊桂芳鮮乳、帕瑪森與切達起司等天然原物料，製程部份亦比照專賣店以鹽水煮麵、三冷三熱工法，練就義大利麵「麵體、製程、醬汁」美味金三角，後續更推出「uno pasta」品牌，並引進風靡日本便利商店的「冷義大利麵」系列，在以台式、日式為主力的涼麵品類中，開創市場新藍海，助攻去年創下逾8億業績。現更攜手被喻為台北最好吃義大利麵餐廳「solo pasta」主廚王嘉平，以便利商店首見、義大利百年製麵品牌De Cecco的貓耳朵麵體、頂級進口食材做出差異化。

深受消費者喜愛的全家便利商店「uno pasta」，以25～44歲為主力客群，其中奶油培根義大利麵、蕃茄肉醬義大利麵、四起司煙燻火腿焗麵為銷售排行榜常勝軍；醬汁部份，奶油白醬以女性為購買主力，男性則偏好蕃茄紅醬、青醬經典口味；清炒風味則是辦公型、商業型商圈銷售最佳，為年輕上班族午晚餐偏愛購買的鮮食商品。

現在，全家便利商店義大利麵品牌「uno pasta」再進化，此次與喻為台北最強的義大利餐廳「solo pasta」頂尖聯名，獲得義大利官方「Ospitalita Italiana」認證、在網路上獲得破萬Google評價、主廚王嘉平更有「行走的義大利美食字典」美名。主廚秉持「與餐廳風味、品質相同」最高原則，端出2款老饕必吃聯名新品「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」與「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」，透過全家便利商店鮮食開發技術，精準控時打造麵體Al dente（彈牙）口感。

「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」特選義大利百年製麵品牌De Cecco貓耳朵麵，為便利商店首見的特殊麵體，搭配義大利傳統秘方香料醃製香腸絞肉及大量拌炒青花菜，麵體特殊凹槽造型，一匙入口就能嚐得到絞肉與青花菜，售價155元。「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵​」同步選用進口De Cecco鉛筆麵體，以黑橄欖、牛肝菌、鮮奶油等頂級天然食材熬煮成粉紅醬汁，搭配特製手工製成的香料雞肉丸子，成就豐富味覺饗宴，售價155元。

歡慶新品上市，即日起至9月3日限時兩週於全家便利商店店舖使用全盈+PAY購買「uno pasta」義大利麵全品項商品，即享15元折扣；購買「solo pasta」聯名新品，再加碼送義大利麵15元購物金優惠券。

全家便利商店於2021年引進風靡日本便利商店的「冷義大利麵」，今年6月再推蕃茄鮪魚、明太子鮭魚、羅勒海鮮等3款口味，吸引6成新客購買嚐鮮，每款均創下千萬銷額。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於2021年引進風靡日本便利商店的「冷義大利麵」，今年6月再推蕃茄鮪魚、明太子鮭魚、羅勒海鮮等3款口味，吸引6成新客購買嚐鮮，每款均創下千萬銷額。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自2022年推出義大利麵品牌「uno pasta」創下8億業績，現更宣布與具義大利官方認證餐廳「solo pasta」攜手合作推出2款新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自2022年推出義大利麵品牌「uno pasta」創下8億業績，現更宣布與具義大利官方認證餐廳「solo pasta」攜手合作推出2款新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」特選進口De Cecco貓耳朵麵，搭配義大利傳統秘方香料醃製香腸絞肉及大量拌炒青花菜，一匙入口就能嚐得到絞肉與青花菜，售價155元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」特選進口De Cecco貓耳朵麵，搭配義大利傳統秘方香料醃製香腸絞肉及大量拌炒青花菜，一匙入口就能嚐得到絞肉與青花菜，售價155元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店義大利麵品牌「uno pasta」宣布與具義大利官方認證餐廳「solo pasta」攜手合作推出2款新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店義大利麵品牌「uno pasta」宣布與具義大利官方認證餐廳「solo pasta」攜手合作推出2款新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「uno pasta」廣受學生族群與年輕上班族喜愛，其中奶油培根義大利麵、蕃茄肉醬義大利麵、四起司煙燻火腿焗麵為銷售排行榜常勝軍。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「uno pasta」廣受學生族群與年輕上班族喜愛，其中奶油培根義大利麵、蕃茄肉醬義大利麵、四起司煙燻火腿焗麵為銷售排行榜常勝軍。圖／全家便利商店提供

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