Abercrombie & Fitch台灣首間形象概念店要來了 開幕日期、地點曝光

曾經以性感形象著稱的美式休閒品牌Abercrombie & Fitch（A&F）於2021年正式登台，但進駐的地方卻不是熟悉的雙北地區百貨，而是台中、林口與台南購物中心，並以「暢貨Outlet」店型為主，讓消費者難免有些失望。然而經過約兩年的試水溫階段，A&F代理商觀察到消費潛力，因此回應市場需求，將開設全台首間形象概念店！

Abercrombie & Fitch台灣首間形象概念店，將落腳台中LalaPort購物中心，並預定9月上旬開幕（本圖為達拉斯店）。圖／Abercrombie & Fitch提供

Abercrombie & Fitch主打美式簡約休閒風格，過去還刻意營造性感形象，每每只要開設全新據點，不分季節，都會邀請眾多男模裸上身派發傳單，吸引消費者目光，聲勢曾如日中天。然而，隨著其他快時尚品牌崛起，分食既有客群，加上前總裁還曾發表過歧視亞裔言論的負面新聞，導致經營不善一度面臨破產。而現今的Abercrombie & Fitch也不再以性感形象著稱，改以擁抱多元文化，而且發展出大尺碼的服裝，並和電視名人合作推出迷你系列服裝，重新受到消費者喜愛，財務狀況也止跌回升。

現今的Abercrombie & Fitch不再以性感形象著稱，擁抱多元文化，而且發展出大尺碼的服裝，並和電視名人合作推出迷你系列服裝。圖／摘自Abercrombie & Fitch facebook

而且在2021年Abercrombie & Fitch由代理商引進正式登台，陸續進駐台中、台南與林口的OUTLET PARK，主要以暢貨店型為主。不過，Abercrombie & Fitch並非只有在台販售過季商品，而是不時的搭配當季新品一同呈現，因此經過約兩年的市場觀察後，代理商與Abercrombie & Fitch總部達成協議，將在台中LalaPort開設全台首家形象概念店，並預計於9月上旬開幕。未來新店型將會比照7月才在紐約第五大道開幕的新店風格，並帶來完整的男、女裝和童裝產品，讓購物民眾感到更舒適。另外主打青少年服飾為主，也是Abercrombie & Fitch的姐妹品牌hollister也將緊接在其後，選在10月時在台開設全新大店，讓消費者同樣很期待。