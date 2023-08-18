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PChome 24h購物「開學季」最低25折起！筆電、Apple系列、小家電輪番上陣推優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物「開學季」最低25折起，Apple商品、基礎保養品、宿舍預備品輪番上陣秀優惠。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「開學季」最低25折起，Apple商品、基礎保養品、宿舍預備品輪番上陣秀優惠。圖／PChome 24h購物提供

開學季即將到來，舉凡電腦3C設備及周邊、宿舍必備小家電、學童開學必買品、迎接新學期新氣象的美容保養好物，在PChome 24h購物「開學季」都準備好了！包括微星、ACER筆電最低73折起；Apple商品最低89折起；專櫃保養最低25折起，讓學生族一站購足。

PChome 24h購物針對學生族群需求精選多款筆電，如「MSI微星Modern 15.6吋效能商務筆電」在多工處理、多媒體編輯和休閒遊戲功能上提供速度與輕便可攜性，屬於工作與娛樂功能兼備的輕薄機種，原價19,900元，即日起至8月28日限時限量85折特價16,900元；「ACER Aspire 5 13代i5效能筆電」原價25,490元，搭載最新第13代處理器，主打超強多工文書處理、清晰舒適的視覺體驗，即日起至9月30日享73折特價18,500元，還搭配羅技滑鼠宅配到府。

極致果粉以Apple全家餐為終極目標，全家餐在PChome 24h購物購買現享92折，即日起至8月31日iPhone 14 Pro Max（256GB）原價42,400元、特價39,688元，Apple Watch SE原價7,900元、特價7,290元，AirPods Pro2原價7,490元、特價6,790元，MacBook Air M2 256GB原價35,900元、特價31,900元，2022 iPad Pro 12.9吋1TB Wi-Fi版（銀）原價62,400元、特價57,400元，Apple TV 4K Wi‑Fi 64GB原價4,490元、特價3,990元，優惠價總計147,058元，等於原價160,580元打92折，結帳使用Pi拍錢包綁玉山Pi卡再賺5,221 P幣回饋。

新手果粉學子們可考慮入手MacBook Air M2 256GB及iPhone 14 Pro Max（256GB），原價總計為78,300元、活動期間特價共71,588元等同92折，結帳使用Pi拍錢包綁玉山Pi卡可再賺4,295 P幣；行動學習需求強的同學們可選購2022 iPad Pro 12.9吋1TB Wi-Fi版（銀）搭配AirPods Pro2，外出也能輕鬆同步學習、更新資訊，原價總計為69,890元、活動期間享92折特價64,190元，結帳使用Pi拍錢包綁玉山Pi卡可再賺3,851 P幣。

要以絕佳狀態盛顏迎接新學期，從基礎清潔、保濕和修護開始，原價2,450元的「佳麗寶suisai酵素粉111顆」即日起至8月28日上午10點59分限時48折特價1,160元；「Elizabeth Arden雅頓21天霜75ml」原價2,200元、即日起至8月28日10點59分享25折特價549元；「TTM提提研升級版備長炭黑面膜25入組」內含激光注白、保濕金箔、浸潤補水、調理禦痘黑面膜，原價1,530元、即日起至8月28日上午10點59分限時57折特價860元。

宿舍新鮮人入手小家電，「Panasonic國際牌LED無藍光檯燈HH-LT0611P09太空灰色為LED無藍光檯燈」可6段連續調光，原價2,380元、即日起至8月31日下殺51折特價1,195元；「TESCOM防靜電大風量吹風機TID2200TW」原價2,490元、即日起至8月31日享43折特價1,049元。

專家建議學童書包重量勿超過孩童體重的10％，且可挑選雙肩背包較為減壓。PChome 24h購物站上的「IMPACT怡寶寶可夢懸浮磁扣新世代標準型護脊書包」運用S型多向支撐背負系統減輕學童肩上的負擔，售價3,790元、即日起至10月4日限時贈送好禮兩件組（筆袋及束口袋）；「美國Wildkin幼兒後背包」背部及背帶部分皆有舒適保護墊，適用於2至6歲學童，原價1,490元、即日起至9月18日限時66折特價969元。站上還有多款護脊書包、拉桿書包及輕量包可供選購。

●附註：詳細活動內容及商品優惠依網頁公告為準。

Apple TV 4K_Wi‑Fi（64GB），原價4,490元、PChome 24h購物即日起至8月底特價3,990元。圖／PChome 24h購物提供
Apple TV 4K_Wi‑Fi（64GB），原價4,490元、PChome 24h購物即日起至8月底特價3,990元。圖／PChome 24h購物提供
Panasonic國際牌LED無藍光檯燈，原價2,380元、PChome 24h購物即日起至8月31日特價1,195元。圖／PChome 24h購物提供
Panasonic國際牌LED無藍光檯燈，原價2,380元、PChome 24h購物即日起至8月31日特價1,195元。圖／PChome 24h購物提供
TESCOM防靜電大風量吹風機（TID2200TW），原價2,490元、PChome 24h購物即日起至8月31日特價1,049元。圖／PChome 24h購物提供
TESCOM防靜電大風量吹風機（TID2200TW），原價2,490元、PChome 24h購物即日起至8月31日特價1,049元。圖／PChome 24h購物提供
Apple Watch SE，原價7,900元、PChome 24h購物即日起至8月底特價7,290元。圖／PChome 24h購物提供
Apple Watch SE，原價7,900元、PChome 24h購物即日起至8月底特價7,290元。圖／PChome 24h購物提供
IMPACT怡寶寶可夢懸浮磁扣新世代標準型護脊書包，售價3,790元，PChome 24h購物即日起至10月4日限時贈送好禮兩件組（筆袋及束口袋）。圖／PChome 24h購物提供
IMPACT怡寶寶可夢懸浮磁扣新世代標準型護脊書包，售價3,790元，PChome 24h購物即日起至10月4日限時贈送好禮兩件組（筆袋及束口袋）。圖／PChome 24h購物提供
Elizabeth Arden雅頓21天霜（75ml），原價2,200元、PChome 24h購物即日起至8月28日上午10點59特價549元。圖／PChome 24h購物提供
Elizabeth Arden雅頓21天霜（75ml），原價2,200元、PChome 24h購物即日起至8月28日上午10點59特價549元。圖／PChome 24h購物提供
iPhone 14 Pro Max（256GB），原價42,400元、PChome 24h購物即日起至8月底特價39,688元。圖／PChome 24h購物提供
iPhone 14 Pro Max（256GB），原價42,400元、PChome 24h購物即日起至8月底特價39,688元。圖／PChome 24h購物提供
MSI微星Modern 15.6吋效能商務筆電，原價19,900元、PChome 24h購物即日起至8月28日限時限量特價16,900元。圖／PChome 24h購物提供
MSI微星Modern 15.6吋效能商務筆電，原價19,900元、PChome 24h購物即日起至8月28日限時限量特價16,900元。圖／PChome 24h購物提供
佳麗寶suisai 酵素粉（111顆），原價2,450元、PChome 24h購物即日起至8月28日上午10點59分特價1,160元。圖／PChome 24h購物提供
佳麗寶suisai 酵素粉（111顆），原價2,450元、PChome 24h購物即日起至8月28日上午10點59分特價1,160元。圖／PChome 24h購物提供
2022 iPad Pro Wi-Fi版12.9吋1TB（銀），原價62,400元、PChome 24h購物即日起至8月底特價57,400元。圖／PChome 24h購物提供
2022 iPad Pro Wi-Fi版12.9吋1TB（銀），原價62,400元、PChome 24h購物即日起至8月底特價57,400元。圖／PChome 24h購物提供
MacBook Air M2（256GB），原價35,900元、PChome 24h購物即日起至8月底特價31,900元。圖／PChome 24h購物提供
MacBook Air M2（256GB），原價35,900元、PChome 24h購物即日起至8月底特價31,900元。圖／PChome 24h購物提供
TTM提提研升級版備長炭黑面膜（25入），原價1,530元、PChome 24h購物即日起至8月28日上午10點59分特價860元。圖／PChome 24h購物提供
TTM提提研升級版備長炭黑面膜（25入），原價1,530元、PChome 24h購物即日起至8月28日上午10點59分特價860元。圖／PChome 24h購物提供
AirPods Pro2，原價7,490元、PChome 24h購物即日起至8月底特價6,790元。圖／PChome 24h購物提供
AirPods Pro2，原價7,490元、PChome 24h購物即日起至8月底特價6,790元。圖／PChome 24h購物提供
ACER Aspire 5 13代i5效能筆電，原價25,490元、PChome 24h購物即日起至9月30日特價18,500元。圖／PChome 24h購物提供
ACER Aspire 5 13代i5效能筆電，原價25,490元、PChome 24h購物即日起至9月30日特價18,500元。圖／PChome 24h購物提供
美國Wildkin幼兒後背包，原價1,490元、PChome 24h購物即日起至9月18日特價969元。圖／PChome 24h購物提供
美國Wildkin幼兒後背包，原價1,490元、PChome 24h購物即日起至9月18日特價969元。圖／PChome 24h購物提供

書包 256GB

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