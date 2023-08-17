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85度C沒落了？網揭成「8+9聚集地」 近1年聲量高峰皆為負面

DailyView網路溫度計／ 蔡瓅萱
圖擷自85度C臉書粉專
圖擷自85度C臉書粉專

知名連鎖咖啡廳「85度C」曾經紅極一時，在各地都有許多分店，然而有網友注意到，近幾年來85度C的店家數量似乎不像先前那麼高，也有不少分店關閉，讓人疑惑85度C是否出現了「倒閉潮」，這個話題也在近期引發網友討論。

85度C沒落了？「直接超商買咖啡還有冷氣吹」

一名網友在PTT發文，表示最近許多85度C店家都倒閉，他指出自己看到網路社團上的資訊，裡面提到因為需要重新裝潢才能經營，因此許多加盟主乾脆直接選擇不做，也因此出現了85度C的「倒閉潮」。貼文引來不少人留言討論，許多網友都表示自己近幾年來真的很少在路上看到85度C的店面。

網友發文表示近期許多85度C都倒閉

▲網友發文表示近期許多85度C都倒閉。

image source: 翻攝自PTT

過去85度C曾經歷過一段輝煌時刻，在當時各地都有許多分店，但近期分店的數量越來越少，「好久沒看到這間了」、「我連哪邊有85都要想一下了」、「我這邊的85度C招牌不亮壞好久了都沒修」。此外，還有人指出85度C逐漸沒落的原因，在於品質和價格無法和其他咖啡店抗衡，「東西變太貴了，品質又差」、「競爭太激烈」、「直接超商買咖啡還有冷氣吹」、「現在超商都賣咖啡了，還去85度C幹嘛」、「蛋糕變貴太多了，買不下手」。

被當「8+9聚集地」？網：改89度C

此外，還有人提到85度C店外的坐位區常有人抽菸，更有不少「8+9」出沒，這也是影響大家消費意願的原因之一，「被當成8+9聚集地很傷」、「外面一堆89」、「質感太差，都靠8+9在撐」、「外面一堆89抽菸，整個很low」、「89抽菸真的有點多」、「那就乾脆改89度C啊」、「抽菸仔太屬，然後糕點也還好」、「一堆吸菸仔，看了都不想近。」

85度C走下坡？近一年聲量高峰皆為負面討論

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「85度C」近一年的網路聲量雖然仍有64,702筆，不過出現在2022年11月10日的第一個高峰（2,712筆）為澳洲85度C以違法低薪剝削臺灣留學生的相關新聞聲量；在今年3月27日的第二個聲量高峰則是來自85度C母公司美食-KY董事長吳政學的配偶將手中持股全數轉讓的消息。

「85度C」近一年聲量趨勢變化

▲「85度C」近一年聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

細究網路聲量中的討論可以發現，雖然85度C近一年來的聲量並不算低，然而兩個主要高峰中的網路討論皆是對品牌及經營有負面影響的話題，單就近一年的網路聲量分析而言，85度C整體的狀況的確沒有那麼理想，不管是實際的店面數還是網路討論度都給人走下坡的印象。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月16日至2023年08月15日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『85度C』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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85度C

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