青春回憶掰！台南Double Cheese披薩吃到飽8月31日熄燈 網紛嘆不捨

在台南經營10年、超受學生族群喜愛的「Double Cheese 手工窯烤披薩」台南公園店，日前宣告因整體建築翻修，營運至8月31日為止。熄燈消息一出，粉絲紛紛留言表示惋惜，「又一個回憶要沒了」、「大學的回憶啊」、「滿滿回憶的一間店」。

「Double Cheese手工窯烤披薩」提供超過20種窯烤披薩現點現做。圖／摘自Double Cheese 台南公園店FB粉絲團。

「Double Cheese手工窯烤披薩」是「鬥牛士」旗下的餐飲品牌，提供超過20種窯烤披薩現點現做，還有炸雞、義大利麵及飲料甜點等，通通無限量供應，因此相當受到學生族群歡迎，在台南有位於公園路上的「台南公園店」，以及位於長榮路三段的「成大店」。在「台南公園店」於8月31日熄燈後，台南就只剩下「成大店」一家。

「Double Cheese 手工窯烤披薩」台南公園店，營運至8月31日為止。圖／摘自Double Cheese 台南公園店FB粉絲團。

老闆透過FB公告表示，「在地飄香10年的Double cheese公園店，因整體建築翻修，將營運至8月31日熄燈，全體動員回台南成大店，繼續為鐵粉們服務。」老闆指出，為回饋10年來支持「打爆起司（Double cheese）」的粉絲，即日起至公園店內用消費即送成大店百元招待券，「趕緊揪起來，到公園店回憶那一年我們的學生時代。」