85℃ X 蠟筆小新首度聯名 動感超人、野原一家全到齊

蠟筆小新來了！繼HELLO KITTY、寶可夢之後，85℃首度與蠟筆小新聯名，推出造型蛋糕、切片蛋糕各兩款，有趣的是，兩款造型蛋糕上的小新公仔，可以變身可愛的冰箱磁貼、鑰匙圈或吊飾。新品於8/17上市，全台限量87,000個，預估銷售額可達1,900萬。

蠟筆小新是部長青作品，為臼井儀人所創作的日本漫畫，以幽默搞笑的方式描繪一個5歲小男孩野原新之助（小新）的日常生活。1990年首次出版以來，就成為全球動漫迷的經典之一，深受各年齡層人士的喜愛。85℃此次推出四款蛋糕，包括整模蛋糕「蠟筆小新─甜點派對大冒險」、「蠟筆小新─動感拯救世界」，和兩款切片「蠟筆小新─野原一家出擊」、「蠟筆小新─早安歐嗨唷」。

其中，「蠟筆小新─甜點派對大冒險」造型蛋糕為7吋、售價720元，蠟筆小新抱著最愛的巧克力餅乾，和小白在甜點派對裡大冒險，蛋糕主體是桔香戚風蛋糕，搭配草莓慕斯與草莓果醬，內餡還有荔枝玫瑰Q凍；「蠟筆小新─動感拯救世界」為奶蛋素，6吋、售價580元，頭戴眼罩，身穿紅白藍綠相間超人裝的動感小新登場，鬆軟綿密的桔香戚風蛋糕，表層有豐富水果搭配星星造型巧克力，內餡夾層加入了檸檬巧酥、檸檬蜂蜜醬、檸檬丁和烤蜂蜜丁。

兩款切片蛋糕售價皆為78元，「蠟筆小新─野原一家出擊」有造型鱷魚阿山巧克力，桔子戚風蛋糕加上草莓慕斯，搭配蜂蜜牛奶慕斯、酸甜草莓果醬與小朋友最愛的布丁；「蠟筆小新─早安歐嗨唷」穿著招牌睡衣的蠟筆小新和小白，有精神的向大家道聲早安歐嗨唷，蛋糕內的蜂蜜牛奶慕斯，結合了柳橙的鮮甜和牛奶的濃郁，呈現出絲滑而豐潤的口感。

此外，兩款造型蛋糕還有專屬的蛋糕盒，除了可愛吸睛的設計，盒內的內墊高板也可自己動手DIY，做成超卡哇伊的便條紙盒、筆筒或存錢筒，用來收納文具用品，兼具美感與實用環保功能。