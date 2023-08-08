終結22年凍漲！350毫升罐裝台灣啤酒調漲5元

為平穩物價，國內啤酒市場龍頭台灣啤酒已凍漲22年，不過因應原物料價格上揚，今年夏天不得不終結22年凍漲。台灣菸酒公司宣布自8月1日起，量販、超商與傳統超市的罐裝啤酒系列商品價格調漲，以350毫升的罐裝啤酒為例，每罐漲幅5元。

事實上，台灣菸酒公司已於今年6月1日，調漲過「金牌台灣啤酒」、「18天台灣生啤酒」、「經典台灣啤酒」3品項的瓶裝與桶裝產品給大盤商的價格，漲幅約2%～7%不等；大型批發商漲幅落在1至2%、小型批發商則為3至7%；當時主要是餐廳、夜店等即飲通路受到影響。

但自8月1日起，主要出貨給超商、量販店等非即飲通路的罐裝啤酒，也進入漲價名單，350毫升罐裝啤酒消費者末端價格每罐漲幅5元。

台灣菸酒公司副總經理廖志堅強調，台灣啤酒這一頗調漲，「純粹是為反應原物料成本，而做出相對應的微幅調整，我們的獲利率，並不會因為售價調整而增加。」

市售歐系與日系進口啤酒，已於去年6月與去年年底，歷經過兩波調漲，漲幅約10至15％。台酒公司指出，目前台灣啤酒全品項售價，即便經過2%～7%不等的微幅調漲，在價格上還是具有競爭優勢，希望消費者繼續支持。