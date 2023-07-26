三星全新摺疊旗艦機登場！Z Fold5把S Pen變小了、Z Flip5升級「3.4吋封面螢幕」

自2019年起，三星以領頭羊的磅礡氣勢，開創了摺疊智慧手機新局，更帶動各家品牌投入，今年三星於台灣整體摺疊手機市場已擁有約9成的高占比，並持續拓展嶄新使用體驗。今天（7月26日）三星於首爾發表第5代全新摺疊旗艦機Samsung Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5，不僅擁有IPX8防水等級認證，同時以強悍硬體規格、更加輕薄的美型設計、更靈活的操作模式，帶來更勝以往的摺疊新紀元。

Samsung Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5的機身結構採用更堅固的Flex轉軸，展開時更纖薄、收摺時更平整，以Samsung Galaxy Z Fold5來說，重量較前代的263g減輕至253g，摺疊時的厚度也較前代減少2.4mm。而輕巧的Samsung Galaxy Z Flip5最搶眼之處，就是封面螢幕尺寸由前代1.9吋提升至3.4吋，大幅解放視野，應用也更加多元。兩款皆預計8月3日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。

●Samsung Galaxy Z Fold5 摺疊操作更靈活直覺

Samsung Galaxy Z Fold5的封面螢幕為6.2吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕、內頁螢幕為7.6吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，內頁螢幕在高亮度模式下，豔陽下瀏覽更清晰。後置鏡頭具備3主鏡頭，包括5,000萬畫素廣角鏡頭、1,000萬畫素遠距鏡頭（支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦）、1,200萬畫素超廣角鏡頭，封面螢幕相機為1,000萬畫素，內頁螢幕搭載的螢幕下鏡頭2.0（UDC）則為400萬畫素。

提供類筆電操作體驗的「Flex模式觸控板」和「Taskbar」功能再升級，「Flex模式觸控板」的手勢操作更加豐富，新增以3指觸控即可操作返回、4指則可快速叫出應用程式選單；「Taskbar」可顯示最多8個常用應用程式，顯示先前使用應用程式從前代的2個提升至4個，讓使用者即時開啟、自由切換。另新增雙手觸控功能，例如想將圖片存入筆記，可用左手點按住圖片、右手同時點選開啟Samsung Notes後，直接用左手將圖片拖曳至筆記中。

此外，自前代開放支援專屬S Pen後，Samsung Galaxy Z Fold5改良了保護殼附S Pen的整體設計，S Pen體積較前代縮減27%，背蓋也不會有隆起的區塊，隨行收納更輕便。透過S Pen還可懸浮預覽最小化網頁，提升查閱資料速度、快速切換應用程式。

Samsung Galaxy Z Fold5將推出藍、黑、白等3色，包括RAM 12GB＋ROM 256GB／512GB／1TB版本。

●Samsung Galaxy Z Flip5 3.4吋封面螢幕「大」有看頭

Samsung Galaxy Z Flip5搭載6.7吋Dynamic AMOLED 2X內頁螢幕，封面螢幕有感升級為3.4吋Super AMOLED顯示螢幕，能做的事情也更多了！在最新One UI 5.1.1介面下，內建更多別具特色、豐富客製化設定的桌布，並可選擇喜愛的照片、時鐘樣式、色調、常用應用程式捷徑等；同時支援更多Widget小工具，像是查看通話紀錄、快速聯絡人、媒體控制器、Buds控制器、天氣、行事曆、鬧鐘、計時器、日常計步、錄音、SmartThings遠端控制、計算機等，並支援Netflix、YouTube、LINE、Google Map、Messenger、WhatsApp等第三方程式，兩指縮放即可展開所有Widget選單，收到訊息時還能直接在封面螢幕以鍵盤輸入文字回覆。

除了自拍時可透過3.4吋封面螢幕清晰預覽，封面螢幕快拍支援性也再強化，以人像模式拍攝時能選擇抽色、柔焦、攝影棚等不同風格；錄影功能則支援自動取景畫面，可自動偵測人物位置，改變鏡頭拍攝範圍。