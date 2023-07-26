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中元節愛買量販推百款大包裝食品 190款夯品買1送1 週末限定會員滿額9折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販本週末7月29、30日推出上千萬元回饋，會員滿額享9折，刷卡最高賺500元。圖／愛買量販提供
愛買量販本週末7月29、30日推出上千萬元回饋，會員滿額享9折，刷卡最高賺500元。圖／愛買量販提供

年度量販大檔中元檔期強力開打，今年愛買量販中元節檔期主打「傳好、拜好、平安好好」祈福宗旨，於8月30日前推出上百款大包裝零食、餅乾、飲料、泡麵全年度超強優惠，實體門市和線上購物萬件商品買1送1起。為迎戰解封後首個中元節，讓民眾、公司行號方便採買、方便拜，再加上宮廟代普雙模式一起運行，特別於本週末7月29日、7月30日和8月首2週的週日（8月6日、8月13日）推出HAPPY GO會員獨享單筆消費滿2,000元享9折回饋，最高送300元，結合銀行加碼最高回饋500元，活動期間每會員享有2次回饋，讓民眾在中元節有感搶便宜。

活動期間中元節特規大袋裝、成箱餅乾、飲料、泡麵開賣，最低75元起，愛買獨家引進「卡滋番薯脆片雙併組合箱」特價139元，限量1,500箱；「乖乖越拜越乖箱」特價175元，限量3,000箱；「金牛角轉錢穩達達好運箱」特價149元，限量2,000箱；愛買獨家卡迪那95℃老虎堂黑糖口味地瓜條，下殺38元。異國泡麵整箱買超優惠，「營多經典印尼炒麵重量杯」整箱買7.9折，平均每碗不到29元；人氣「不倒翁蔥燒牛肉風味碗麵」整箱買8.3折，立省50元。購買泡麵、麵條DM商品滿299元送30元現金折價券，還有包裝米系列單筆滿299元送30元現金折價券，190款民生夯品買1送1。

疫情期間超熱門的宮廟代普服務，解封後依舊受到民眾歡迎，今年中元節愛買量販與白沙屯媽、鹿港天后宮和北港武德宮3大知名宮廟合作「中元贊普箱」，即日起至8月20日限定販售，每箱999元起，民眾訂購後，量販店會偕同宮廟於指定的時間舉辦中元贊普法會，法會結束再將供品宅配到府或捐贈給社福團體，免出門就可以完成中元贊普，省時又省力。使用HAPPY GO PAY購買任一中元贊普套組還限量加贈HAPPY GO點數100點，每人限贈1份。

量販獨家白沙屯媽中元平安箱。圖／愛買量販提供
量販獨家白沙屯媽中元平安箱。圖／愛買量販提供
北港武德宮公益普度植福箱。圖／愛買量販提供
北港武德宮公益普度植福箱。圖／愛買量販提供
愛買量販今年中元節宮廟代普與白沙屯媽、鹿港天后宮和北港武德宮3大知名宮廟合作「中元贊普箱」。圖／愛買量販提供
愛買量販今年中元節宮廟代普與白沙屯媽、鹿港天后宮和北港武德宮3大知名宮廟合作「中元贊普箱」。圖／愛買量販提供
愛買量販中元檔期即日起至8月30日前中元節特規大袋裝、成箱餅乾、飲料、泡麵開賣，最低75元起。圖／愛買量販提供
愛買量販中元檔期即日起至8月30日前中元節特規大袋裝、成箱餅乾、飲料、泡麵開賣，最低75元起。圖／愛買量販提供
愛買量販中元節民眾自拜、宮廟代普雙模式齊開，力拼業績較去年成長3成以上。圖／愛買量販提供
愛買量販中元節民眾自拜、宮廟代普雙模式齊開，力拼業績較去年成長3成以上。圖／愛買量販提供
量販獨家鹿港天后宮普度植福箱。圖／愛買量販提供
量販獨家鹿港天后宮普度植福箱。圖／愛買量販提供

愛買 泡麵 鹿港天后宮

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