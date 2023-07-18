英國女王最愛用！沐浴界愛馬仕－MOLTON BROWN首度登台

被稱為「沐浴界愛馬仕」，也是英國女王伊莉莎白二世生前最喜愛的香氛品牌MOLTON BROWN，終於首度進軍台灣，該品牌尚未進入台灣之前，已經在網路上備受討論，更有許多人找代購入手，如今終於登陸台灣，全台首間專賣店將開設於微風信義，也會在微風精品線上網站獨家銷售，讓台灣人也能直接買到、聞到皇家御用品牌。

1971年創立於英國倫敦的MOLTON BROWN，強調100%零動物性成分、100%採自植物萃取，包括孕婦、孩童都可以使用，還推出Infinity系列，有著可再填充的沐浴露瓶，瓶身還能100%回收運用。

為呈現出品牌的優雅與時尚感，MOLTON BROWN邀請兼具人夫、人父且有著帥氣個性魅力的王陽明，拍攝一系列形象照，而他也是品牌的愛用者。

王陽明指出，最喜歡MOLTON BROWN 「藍岸絲柏」系列，從沐浴、肌膚保養至居家香氛系列，都為身心靈帶來無限的海洋氣息，而香味也呼應到生活中，他認為，婚姻中也需要偶爾放鬆，給彼此空間，自己去做想做的事情，而且也要保持活力，讓身心靈重啟，才能面對各種挑戰，並成為家中的最佳依靠。