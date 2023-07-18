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英國女王最愛用！沐浴界愛馬仕－MOLTON BROWN首度登台

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
被稱為沐浴界愛馬仕的MOLTON BROWN，首度登台，專賣店開設於微風信義。圖／MOLTON BROWN提供
被稱為沐浴界愛馬仕的MOLTON BROWN，首度登台，專賣店開設於微風信義。圖／MOLTON BROWN提供

被稱為「沐浴界愛馬仕」，也是英國女王伊莉莎白二世生前最喜愛的香氛品牌MOLTON BROWN，終於首度進軍台灣，該品牌尚未進入台灣之前，已經在網路上備受討論，更有許多人找代購入手，如今終於登陸台灣，全台首間專賣店將開設於微風信義，也會在微風精品線上網站獨家銷售，讓台灣人也能直接買到、聞到皇家御用品牌。

1971年創立於英國倫敦的MOLTON BROWN，強調100%零動物性成分、100%採自植物萃取，包括孕婦、孩童都可以使用，還推出Infinity系列，有著可再填充的沐浴露瓶，瓶身還能100%回收運用。

為呈現出品牌的優雅與時尚感，MOLTON BROWN邀請兼具人夫、人父且有著帥氣個性魅力的王陽明，拍攝一系列形象照，而他也是品牌的愛用者。

王陽明指出，最喜歡MOLTON BROWN 「藍岸絲柏」系列，從沐浴、肌膚保養至居家香氛系列，都為身心靈帶來無限的海洋氣息，而香味也呼應到生活中，他認為，婚姻中也需要偶爾放鬆，給彼此空間，自己去做想做的事情，而且也要保持活力，讓身心靈重啟，才能面對各種挑戰，並成為家中的最佳依靠。

為慶祝開幕，7月31日前於MOLTON BROWN微風信義店櫃上消費，結帳即贈沐浴膠或洗髮乳30ml贈品1瓶，香味隨機贈出。

王陽明為MOLTON BROWN，拍攝一系列形象照片。圖／MOLTON BROWN提供
王陽明為MOLTON BROWN，拍攝一系列形象照片。圖／MOLTON BROWN提供
被稱為沐浴界愛馬仕的MOLTON BROWN，首度登台。圖／MOLTON BROWN提供
被稱為沐浴界愛馬仕的MOLTON BROWN，首度登台。圖／MOLTON BROWN提供
王陽明為MOLTON BROWN，拍攝一系列形象照片。圖／MOLTON BROWN提供
王陽明為MOLTON BROWN，拍攝一系列形象照片。圖／MOLTON BROWN提供
MOLTON BROWN藍岸絲柏淡香水／100ml／3,580元。圖／MOLTON BROWN提供
MOLTON BROWN藍岸絲柏淡香水／100ml／3,580元。圖／MOLTON BROWN提供
被稱為沐浴界愛馬仕的MOLTON BROWN，首度登台。圖／MOLTON BROWN提供
被稱為沐浴界愛馬仕的MOLTON BROWN，首度登台。圖／MOLTON BROWN提供

品牌 沐浴 英國女王

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