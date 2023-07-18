【重磅快評】當陽春波羅麵包一個漲破五十元

去年這個時候，菜市場陽春波蘿麵包二十多元可以買到，今年早就漲到三十多元；買碗泡麵填肚子不要高檔貨，四十元應該夠了，今年碗麵早就漲破五十元；不要嘆日子難過，今天以後隨時會有一波大漲。台灣的糧食自給率只略超過三成，今年因一、二期稻作都休耕，預期自給率還會再降；過去台灣自豪說可以靠進口補足，現況是國際糧食市場今天將有驚天劇變。

俄羅斯主導的「黑海穀物協定」今天到期，此一協定是導引世界前兩大穀物生產國俄羅斯、烏克蘭供應世界的糧道，俄烏戰爭開打後，俄羅斯在聯合國及西方國家的拜託下，去年開啟此一糧道，讓俄烏生產的穀物通過黑海安全航道，經由土耳其的港口出口穀物到世界。

俄羅斯當然不會白作好人，開啟糧道的交換條件是西方國家要買俄國盛產的肥料及油脂等，但西方國家顯然購買俄羅斯的肥料等物不到位；另個空前變數是俄羅斯佔領克里米亞地區對外關鍵通道克里米亞大橋昨天被破壞，以致俄羅斯不願再展延黑海穀物協定，揚言協定到期即終止。

此一天邊的黑海協定跟台灣有什麼關係？當然有重大影響。俄烏是世界最大的兩個穀倉，過去出口的糧食年近四千萬公噸，除了糧食供應量的控制，更主宰價格變化。再看看此協定供應地區，非洲因購買力不高，以致扮演角色有限，但亞洲的需求則是重中之重，估計擔負亞洲糧食幾乎近百分之五十的任務；俄烏的糧食出口變化，對亞洲有絕對的影響。

台灣不但因糧食自給率僅略過三成，對進口糧食的供應應變能力薄弱；再看飲食習慣過度依賴進口的小麥、玉米、黃豆等雜糧，不像日本，糧食主要角色是自產稻米，這由日本鼓勵建立各地自有稻米品牌，各自擔任在地的主食任務可見一斑；對照台灣，講得出自地自產稻米品牌嗎？

更糟糕的是，台灣民眾的飲食文化已與自產糧食脫鉤，根本沒想過必須吃自產、本土糧食，沒米飯，吃麵、麵包、速食都可以，完全沒有想過糧食供應不足、價格大漲的問題。

當然，台灣糧食有安全庫存，但再怎麼庫存，影響面絕不能與黑海穀物協定相比，因此，調度困難、捉襟見肘必然會發生，若是國際穀物市場供應不上呢？

請做好菜市場陽春波蘿麵包一個要價五十元的心理準備。