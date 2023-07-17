第2季手機降價排行公布！這款三星新機降最多也賣最好

暑假購機潮，買哪支新機最划算？根據「SOGI手機王」統計，新機上市的前3個月往往是價格下滑最明顯的時期，今年第2季全台通訊行手機降價排行TOP 20中單機降幅範圍在13.2%到29.8%之間，前2款降價幅度最大的手機都來自三星Galaxy A系列，其中Galaxy A54 5G 256GB的單季降價幅度最大，然而它也是近期在台灣銷售最好的安卓手機。

「SOGI手機王」指出，第2季全台手機降價排行TOP 20中，主要品牌包括小米（含紅米）、三星、realme、vivo、華碩、OPPO與POCO；其中，小米（含紅米）有6款進入榜單最多，其次是三星有5款，realme與vivo則各有3款入榜。其中降幅最大的是三星Galaxy A54 5G 256GB，降幅高達29.8％；儘管降價幅度較大，但這款手機自3月底在台灣上市以來銷售成績也非常亮眼，是4、5月台灣銷售最好的Android手機。同時期推出的三星 Galaxy A34 5G (6GB/128GB) 降幅28.4％居次。