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寫一封嗅覺的情書傳情意！Acqua di Parma推七夕限定香
七夕情人節將至，為濃郁的愛意畫作手寫情書的香氛甜蜜氛圍，Acqua di Parma推出「山谷中的鈴蘭情人節限定版」，將光與鈴蘭，成為彼此的定情信物，將香氣譜寫成浪漫的情書，來個甜蜜的告白，創造更多幸福時刻。
山谷中的鈴蘭情人節限定版，是一封晨曦寄予鈴蘭的情書，在這一年中最浪漫的日子中呈現自己真摯的愛意。香水瓶身中：「我知道這就是一見鍾情的愛」。將滿滿的愛意，透過文字、香氣，來傳達氛圍及香味記憶，伴隨著彼此的耳語，展開一場浪漫的美好邂逅，彷彿與陽光、鈴蘭一般，聞見香氣心領神會，無需過多的交流，也能感受到彼此的愛意。
以明亮活力的柑橘調在前調中逐漸展開，香氣中將佛手柑、葡萄柚和苦橙葉，與明亮的黑醋栗交織在一起，猶如一道溫暖陽光，伴隨著綿延不絕的鈴蘭花海第一次邂逅。茉莉、木蘭和天竺葵融合釋放出強烈清新的香氣，加上雪松和麝香的性感氣息相互點綴，慶祝愛情如詩的浪漫。
Acqua di Parma第一次在香水瓶身沒有任何品牌標籤的設計，精緻包裝由工匠手工製作僅以一封黑色信件將愛語包覆裸身、金色火漆封蠟點綴，最後加上帶有品牌經典標誌吊墜，將豐富的愛意完美呈現，定格甜蜜時光。
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