睽違7年艾美表重返台灣市場 齊全產品線、高品質不到10萬元就能入手

瑞士艾美表（Maurice Lacroix）睽違7年重返台灣市場，也帶來了品牌全新樣貌。透過齊全產品線，加上緊跟流行利用藍綠、香橙和螢光綠等搶眼配色吸引目光，凸顯年輕潮流感，果然跟過往截然不同。而且旗下多數機械表都具備了防水深度達200公尺的性能，甚至搭配熱門青銅表殼，訂價不到10萬元就能入手，讓其他中價位競品，也備感壓力。

來自瑞士有近50年歷史的艾美表過去這幾年，幾乎在消聲匿跡，不過產品本質好，還能快速反映市場需求，推出適合的表款，因此讓由前資深鐘表品牌經理人蔡光明起心動念，在今年決心引進。蔡光明表示「艾美表過去在台灣經營超過20年，直到2016年時才退出，但仍具一定知名度」，而且以他長期觀察本地鐘表消費市場，正缺少了一塊同時具備製表實力又能與時俱進，年輕化且帶有潮流感的品牌，於是相艾美表，讓其重新被眾人認識。蔡光明還透露，自6月才開始舖貨給經銷商，但不到一個月，就賣出了好幾只，以一個7年未在台經營的品牌來說，後勢十分看好。同時，蔡光明也表示，並不會躁進，急於開專賣店，瞄準25歲至45歲的消費者，重新熟悉品牌腕表風格。

瑞士艾美表台灣總代理殷明貿易總經理蔡光明先生（左）與品牌全球銷售總監Marcel Gut。圖／Maurice Lacroix提供

而重返台灣市場的艾美表，也沒讓人失望，除了以AIKON系列為主要拓展產品，提供包括基礎大三針、自動上鍊計時碼表和實用的石英表。針對今年夏天，還帶來了限量特別版腕表，最特別的就是讓經典巴黎鉚釘飾紋圖案表盤，分別搭配藍綠、香橙和粉紅色，皆以棒形且鑲鑽時標顯示小時，讓人眼睛為之一亮。不僅如此，AIKON系列還提供了玩家最愛的Master Grand Date Technicolour腕表，採取開放式表盤結合鏤空擺陀，以及提供藍色、綠色、橙色和黃色配色，充分體現艾美表的前衛與活力。此外在推出多年的AIKON系列機械表後，品牌今年呈現再優化的石英表，延續表圈的招牌「托爪」設計，除了橡膠表帶之外，還提供了一體式表鍊的選擇，但仍具備快拆表帶功能。

針對今年夏天，艾美表還呈現AIKON系列限量特別版腕表，最特別的就是讓經典巴黎鉚釘飾紋圖案表盤，分別搭配藍綠、香橙和粉紅色。圖／Maurice Lacroix提供

艾美表的AIKON系列還提供了玩家最愛的Master Grand Date Technicolour腕表，採取開放式表盤結合鏤空擺陀，以及提供藍色、綠色、橙色和黃色配色。圖／Maurice Lacroix提供

艾美表AIKON系列石英腕表，35毫米表徑，精鋼表殼與表鍊，約37,000元。。圖／Maurice Lacroix提供

艾美表AIKON系列Master Grand Date Technicolour腕表，黑色DLC塗層精鋼表殼，限量50只，約32萬1,300元。圖／Maurice Lacroix提供

艾美表AIKON系列特別版自動上鍊腕表，42毫米表徑，精鋼表殼搭配橡膠表帶，限量888只，約88,200元。圖／Maurice Lacroix提供

艾美表AIKON系列Master Grand Date Technicolour腕表，黑色DLC塗層精鋼表殼，限量50只，約32萬1,300元。圖／Maurice Lacroix提供