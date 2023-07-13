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今夏必收！閃耀秀髮的「亮澤光感梳」阿部瑪利亞夢幻聯名

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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想要擁有一頭亮麗柔順的秀髮，就要先從挑選一把好的梳子開始！

台灣髮梳品牌「潘朵拉的美妝盒」首度聯名人氣女星「阿部瑪利亞」，全新推出限量版「亮澤光感梳」，顏值高、功能更強大，頭髮越梳越漂亮，成為閃閃發亮的自己從「頭」開始！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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談到「亮澤光感梳」，阿部瑪利亞說是來自「Rise and Shine Beautiful」，希望鼓勵大家「不要忘記閃耀的自己」，她以自己經驗分享：「有時候忙到不耐煩、心情煩躁，很容易忘記感謝的心。這時候我會特別提醒自己都是因為有大家，我才能做到這件事、完成工作目標！」

「亮澤光感梳」有「極光粉」與「閃耀紫」兩款限定色，都是阿部瑪利亞親自指定：「粉紅色跟紫色是我本身很喜歡的顏色，也是我偶像團體時期的應援色，對我來說很重要！」加上光澤感設計，放在梳妝台就好好看：「帶出門、從包包拿出來就會心情很好爹斯～」

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「亮澤光感梳」最特別的地方就是擁有獨特『GEMTIPS』專利技術，獨特的雙燒頭技術打造高低兩層圓潤珠頭，讓你享受舒適的按摩頭皮，而且它還能乾濕兩用！「乾用」時可以按摩頭皮、輕鬆梳出蓬鬆空氣感髮根，因為不易糾結、可以輕巧地從髮根梳到髮尾，無論直髮或捲髮，都讓頭髮絲絲滑順，髮型更加分！

「濕用」則可以在吹髮前先梳開濕髮，幫助吹乾頭皮及髮根、同時梳開髮絲，縮短吹乾時間，減少頭髮熱傷害！小款「亮澤光感梳」因為輕巧好掌握，也可以當作洗髮梳做使用，也是阿部瑪利亞外出旅遊或出國工作時必帶的隨身好物之一喔！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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Pandora's Beauty Box是由長期為國外打造專業髮梳的設計團隊所組成的品牌，以製造國外專業髮梳的經驗，把髮梳從工具變成一項有溫度的生活必需品，與您一同感受不同的生活體驗與質感，於有.設計平台販售，詳情請洽活動專區查詢。

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