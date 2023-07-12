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愛買量販搶先推3大宮廟中元贊普箱999元起 大潤發獨家開賣士林夜市生煎包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販與3大知名宮廟合作「中元贊普箱」999元起。圖／愛買量販提供
愛買量販與3大知名宮廟合作「中元贊普箱」999元起。圖／愛買量販提供

迎接疫情解封後的首個中元節，量販超市提前備戰普渡商機，愛買量販看好疫後代客贊普需求仍旺，搶先宣布與3大知名宮廟合作推出「中元贊普箱」，另看準連日高溫再加上學童放暑假，避暑在家讓吃的用的等民生需求大增，愛買量販限時14天推出民生夯品卡友點數加碼送、夏日個人清潔保養商品滿額送現金券等優惠，讓民眾消暑又能省荷包。

今年愛買量販與白沙屯媽、鹿港天后宮和北港武德宮3大知名宮廟合作「中元贊普箱」，即日起至8月20日限定販售，只要999元起，民眾訂購後，量販店會偕同宮廟於指定的時間舉辦中元贊普法會，法會結束再將供品宅配到府或捐贈給社福團體，免出門就可以完成中元贊普，還能發揮愛心。前1,000名使用HAPPY GO PAY購買任一中元贊普套組再加贈HAPPY GO點數100點，每人限贈1份。

即日起至7月25日愛買量販更推出「夏日卡友點數加碼送」活動，會員購買DM指定90款民生夯品，每支商品加碼贈送50點或20點點數，包括馬玉山沖泡罐裝飲品限定口味、日本長野越光米、克寧銀養奶粉、國際牌黑錳電池、304不鏽鋼手提冰壩杯、統一寶多福犬餐等，快速賺點累點就靠這一波。

另外，即日起至8月15日推出夏日美麗饗宴特刊，集結防曬、洗髮/沐浴乳、面膜、臉部清潔及衛生棉等商品推出夏特惠價及買1送1等優惠，活動期間購買個人清潔及生理用品系列商品單筆滿688元送100元現金抵用券，單筆最高送500元。

7月14日至7月27日期間，大潤發則是為怕熱、怕曬的民眾推出「台灣在地好味」檔期，讓你免環島，俗俗買，一站就能買足北、中、南、東、金門、澎湖各地的美食，共推出超過100款，其中有8成都是新品，特別推薦獨家販售的士林夜市生煎包、淡水三協成櫻花酥、台中阿聰師芋頭條，還有金門百年陳金福貢糖、牛肉乾等，不出門也能吃遍全台。

鹿港天后宮普度植福箱，每箱1,200元，量販獨家開賣，每箱有精選彰化在地品牌商品、淨身梳洗包、過爐平安符及立體口罩，一共14項。圖／愛買量販提供
鹿港天后宮普度植福箱，每箱1,200元，量販獨家開賣，每箱有精選彰化在地品牌商品、淨身梳洗包、過爐平安符及立體口罩，一共14項。圖／愛買量販提供
量販獨家白沙屯媽中元平安箱，售價999元，內含14樣供品，隨箱附贈獨家白沙屯媽金色平安符卡。圖／愛買量販提供
量販獨家白沙屯媽中元平安箱，售價999元，內含14樣供品，隨箱附贈獨家白沙屯媽金色平安符卡。圖／愛買量販提供
北港武德宮公益普度植福箱，完成贊普儀式後會全數代捐給慈善團體，每箱售價1,500元，內含18樣供品。圖／愛買量販提供
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大潤發獨家販售的台北士林夜市必吃「大上海生煎包」招牌鮮肉口味，內餡實在，買回家只需復熱就能品嚐，特價229元。圖／大潤發提供
大潤發獨家販售的台北士林夜市必吃「大上海生煎包」招牌鮮肉口味，內餡實在，買回家只需復熱就能品嚐，特價229元。圖／大潤發提供

愛買 鹿港天后宮 金門

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