愛買量販搶先推3大宮廟中元贊普箱999元起 大潤發獨家開賣士林夜市生煎包

迎接疫情解封後的首個中元節，量販超市提前備戰普渡商機，愛買量販看好疫後代客贊普需求仍旺，搶先宣布與3大知名宮廟合作推出「中元贊普箱」，另看準連日高溫再加上學童放暑假，避暑在家讓吃的用的等民生需求大增，愛買量販限時14天推出民生夯品卡友點數加碼送、夏日個人清潔保養商品滿額送現金券等優惠，讓民眾消暑又能省荷包。

今年愛買量販與白沙屯媽、鹿港天后宮和北港武德宮3大知名宮廟合作「中元贊普箱」，即日起至8月20日限定販售，只要999元起，民眾訂購後，量販店會偕同宮廟於指定的時間舉辦中元贊普法會，法會結束再將供品宅配到府或捐贈給社福團體，免出門就可以完成中元贊普，還能發揮愛心。前1,000名使用HAPPY GO PAY購買任一中元贊普套組再加贈HAPPY GO點數100點，每人限贈1份。

即日起至7月25日愛買量販更推出「夏日卡友點數加碼送」活動，會員購買DM指定90款民生夯品，每支商品加碼贈送50點或20點點數，包括馬玉山沖泡罐裝飲品限定口味、日本長野越光米、克寧銀養奶粉、國際牌黑錳電池、304不鏽鋼手提冰壩杯、統一寶多福犬餐等，快速賺點累點就靠這一波。

另外，即日起至8月15日推出夏日美麗饗宴特刊，集結防曬、洗髮/沐浴乳、面膜、臉部清潔及衛生棉等商品推出夏特惠價及買1送1等優惠，活動期間購買個人清潔及生理用品系列商品單筆滿688元送100元現金抵用券，單筆最高送500元。