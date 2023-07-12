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陳庭妮半夜突放閃 背後環抱、甜蜜餵食 告白胡宇威「不相信童話故事的我，就此臣服於愛情」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
陳庭妮罕見合體胡宇威，曬出宛如「夫婦日常」的片段。圖／摘自facebook
陳庭妮罕見合體胡宇威，曬出宛如「夫婦日常」的片段。圖／摘自facebook

因為合演偶像劇「真愛趁現在」相識相戀，直到去年首度認愛並訂婚的陳庭妮胡宇威，眾人都很期待能早日見他們完成終身大事，過了一年多，婚禮卻遲遲沒有動靜。不過，在昨日（7/11）深夜，陳庭妮卻罕見的合體胡宇威，曬出宛如「夫婦日常」的片段，不管是背後環抱、甜蜜對視或是撒嬌依偎在對方身上，讓粉絲也直呼「這是拍電影還是真的戀情？」

去年正式認愛，並且同步宣布求婚成功的胡宇威與陳庭妮，雖然離結婚還差一步，不過兩人早就是觀眾們公認的「高顏值」夫婦檔。但他們卻鮮少會放閃，在社群平台上頂多偶有「男友（女友）視角」照片，連出席品牌活動都會刻意不同台，因此當陳庭妮突然在深夜曝光合體胡宇威的甜蜜照，讓不少人都感到驚喜。兩人不僅大方地把戀人的各種日常、約會或是撒嬌的模樣，首度呈現在眾人面前，還「大撒糖」，陳庭妮從背後環抱胡宇威，或是胡宇威霸氣摟陳庭妮肩膀，以及上演甜蜜餵食秀，都讓人感受到各種的粉紅泡泡。

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook
陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

除了放閃沒在客氣之外，兩人既同框還罕見的穿「情侶裝」造型，而且都是來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。胡宇威以黑色上衣搭配飾有品牌Logo花紋的長褲、陳庭妮則是同系列短裙搭配白色愛心圖案上衣，外加襯衫式夾克，讓人感受到他們之間的甜蜜化學反應。而且陳庭妮還在貼文中感性告白「相信緣分，可以超越一切不相信童話故事的我，就此臣服於愛情」，連人妻的吳姍儒看了都回應「So much loveeeeee」。

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook
陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook
陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook
陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook
陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook
陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

陳庭妮身穿Michael Kors七夕情人節服裝，並搭配同系列包包。圖／摘自facebook
陳庭妮身穿Michael Kors七夕情人節服裝，並搭配同系列包包。圖／摘自facebook

陳庭妮身穿Michael Kors七夕情人節服裝，並搭配同系列包包。圖／摘自facebook
陳庭妮身穿Michael Kors七夕情人節服裝，並搭配同系列包包。圖／摘自facebook

品牌 情人節 告白 胡宇威 陳庭妮 吳姍儒

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