陳庭妮半夜突放閃 背後環抱、甜蜜餵食 告白胡宇威「不相信童話故事的我，就此臣服於愛情」

因為合演偶像劇「真愛趁現在」相識相戀，直到去年首度認愛並訂婚的陳庭妮與胡宇威，眾人都很期待能早日見他們完成終身大事，過了一年多，婚禮卻遲遲沒有動靜。不過，在昨日（7/11）深夜，陳庭妮卻罕見的合體胡宇威，曬出宛如「夫婦日常」的片段，不管是背後環抱、甜蜜對視或是撒嬌依偎在對方身上，讓粉絲也直呼「這是拍電影還是真的戀情？」

去年正式認愛，並且同步宣布求婚成功的胡宇威與陳庭妮，雖然離結婚還差一步，不過兩人早就是觀眾們公認的「高顏值」夫婦檔。但他們卻鮮少會放閃，在社群平台上頂多偶有「男友（女友）視角」照片，連出席品牌活動都會刻意不同台，因此當陳庭妮突然在深夜曝光合體胡宇威的甜蜜照，讓不少人都感到驚喜。兩人不僅大方地把戀人的各種日常、約會或是撒嬌的模樣，首度呈現在眾人面前，還「大撒糖」，陳庭妮從背後環抱胡宇威，或是胡宇威霸氣摟陳庭妮肩膀，以及上演甜蜜餵食秀，都讓人感受到各種的粉紅泡泡。

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

除了放閃沒在客氣之外，兩人既同框還罕見的穿「情侶裝」造型，而且都是來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。胡宇威以黑色上衣搭配飾有品牌Logo花紋的長褲、陳庭妮則是同系列短裙搭配白色愛心圖案上衣，外加襯衫式夾克，讓人感受到他們之間的甜蜜化學反應。而且陳庭妮還在貼文中感性告白「相信緣分，可以超越一切不相信童話故事的我，就此臣服於愛情」，連人妻的吳姍儒看了都回應「So much loveeeeee」。

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

陳庭妮（左）同框胡宇威，兩人造型皆來自Michael Kors七夕情人節系列服裝與包包。圖／摘自facebook

陳庭妮身穿Michael Kors七夕情人節服裝，並搭配同系列包包。圖／摘自facebook