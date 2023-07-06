燦坤夏日會員特典限時10天全館5折起 AKIRA帥氣站台

燦坤暑期最大檔「真快樂」會員特典自7月7日至16日連續10天熱鬧開跑，全館下殺5折起，價值台幣百萬的燦坤K幣狂抽10天，最高有機會獲得30,000燦坤K幣，且活動期間只要下載並綁定燦坤App，到燦坤任一門市就送專屬來店禮，消費滿300元還可以獲得25燦坤K幣回饋。記者會上燦坤同時宣布由AKIRA（黑澤良平）擔任燦坤最新年度代言人，以其兼具酷帥男團以及居家暖男的形象，為燦坤展現令人耳目一新的魅力。

會員特典期間還有每日限量夯品限時限量下殺3.9折起，加碼再送會員獨享滿額好禮，嚴選高CP值實用家電如Honeywell清淨機、石頭S8 Pro Ultra掃地機器人、特福氣炸鍋，連Switch主機、iPhone 14 Pro、三星Galaxy Tab A8、MacBook Air M2等豪華大禮滿都能滿額帶回家。此外，燦坤Surpass會員消費滿額加碼再送最高5,000燦坤K幣。

除了家電優惠，燦坤「助學專案」活動更針對持有大專院校學生證的在學生推出獨家優惠，活動期間指定筆電下殺3折起，輕巧文書型Acer TravelMate翻轉觸控筆點11.6吋，限量100台，專案價只要4,999元；高CP值大螢幕機型聯想IdeaPad筆電15.6吋，專案價1萬有找，只要9,490元。

果粉購機也有多重優惠，指定款MacBook Air M2 256GB活動價32,900元，符合教育方案資格可再享3,300元現折優惠，最高現省6,300元。Mac筆電同享舊換新現折回饋，指定款最高可折抵56,000元。iPhone 14 Pro 256GB活動價35,900元，再送市價990元保護貼，現省3,490元；iPad Pro 12.9 M2 Wi-Fi 256GB活動價37,260元，符合教育方案資格可再享3,500元現折優惠，最高現省7,640元。