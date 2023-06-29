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甩掉美食沙漠標籤！竹市這11家小吃美食獲選「500碗」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
入選「500碗」之新竹市美食-柳家肉燥飯。圖／竹市府提供
入選「500碗」之新竹市美食-柳家肉燥飯。圖／竹市府提供

台灣在地街邊小吃新指南，喻為台版必比登評鑑的「500碗」評比近日出爐，全台441家小吃美食獲選，新竹地區就有18家獲選入列，新竹市11家上榜包含東門文昌雞飯、鴨肉許、竹蓮肉圓、明和麵店、王記蚵仔煎等人氣美食。市府今天指出，感謝評比單位對新竹美食的認可，讓更多人看見新竹的美味小吃，擺脫網傳的「美食沙漠」之名。

「500碗」美食新指南鎖定台灣街邊小吃，以在地觀點評選出最具特色和美味的小吃店。新竹地區有18家入列，超越了台中的16家、嘉義的15家，表現亮眼。

其中，新竹市境內獲選小吃11家包括新大同飲食店、東門文昌雞飯、鴨肉許、竹蓮肉圓、明和麵店、王記蚵仔煎、柳家肉燥飯、鷹王肉圓、艷麗Pondok Sunny、中央市場糯米水餃和西市米粉湯等。

市府產發處介紹，位於大同路上的新大同飲食店傳承四代，店內的粉沯是客家傳統美食，口感Q彈味鮮，三層肉、透抽、貢丸筋等川燙小菜，每一口都是味甜多汁；鄰近東門圓環的東門文昌雞飯每到用餐時間人潮絡繹不絕，油亮亮的黃皮雞加上特製蔥油配上筍乾，讓人一口接一口停不下來。

鴨肉許、竹蓮肉圓、柳家肉燥飯、鷹王肉圓等店家更是充滿在地特色，是不少新竹人喜愛的庶民美食，也常吸引外地人慕名而來飽餐一頓。

市長高虹安說，這些店家大大彰顯了新竹在地特色美食的魅力，但也有許多美味店家還沒被挖掘，市府未來會再多推廣、行銷新竹市美食，也歡迎民眾來新竹品嘗在地特色小吃，順遊百年古城文化，來趟舊城美食之旅。

入選「500碗」之新竹市美食-中央市場糯米水餃。圖／竹市府提供
入選「500碗」之新竹市美食-中央市場糯米水餃。圖／竹市府提供
入選「500碗」之新竹市美食-東門文昌雞飯。圖／竹市府提供
入選「500碗」之新竹市美食-東門文昌雞飯。圖／竹市府提供
入選「500碗」之新竹市美食-新大同飲食店。圖／竹市府提供
入選「500碗」之新竹市美食-新大同飲食店。圖／竹市府提供

新竹 美食 小吃

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