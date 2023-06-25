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2PM李俊昊新劇再扮高富帥 「歡迎來到王之國」成西裝穿搭最佳範本

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓劇「歡迎來到王之國」中李俊昊化身財閥二代再扮「高富帥」，劇中現身時幾乎都是穿剪裁合身西裝造型，除了襯托出太平洋寬肩，更使得他帥出新高度。圖／Netflix提供
韓劇「歡迎來到王之國」中李俊昊化身財閥二代再扮「高富帥」，劇中現身時幾乎都是穿剪裁合身西裝造型，除了襯托出太平洋寬肩，更使得他帥出新高度。圖／Netflix提供

繼2021年演出「衣袖紅鑲邊」中最帥君主後，野獸派偶像2PM成員的李俊昊終於又有新作品了！這一次他與「少女時代」的潤娥合作新韓劇「歡迎來到王之國」也正式在日前開播，引起粉絲熱烈討論。因為李俊昊此次化身財閥二代再扮「高富帥」，劇中現身時幾乎都是穿剪裁合身西裝造型，除了襯托出太平洋寬肩，更使得他帥出新高度。

被定位為浪漫喜劇的「歡迎來到王之國」，李俊昊在戲中飾演財閥繼承者「具元」，並與身為高級飯店前台接待人員的潤娥飾，有著許多甜蜜對手戲。而李俊昊作為劇中虛構的「王者飯店」管理者一角，在戲中常常都要身穿西裝，為此他也非常努力健身維持體態，希望觀眾也能注意到在西裝底下，看出具元平時有在保持身材的樣子。從目前Netflix所曝光的劇照，都可以看到李俊昊為了服膺「高冷」與「富有」的形象，所以多是穿著了三件式剪裁的西裝，隨著劇情推進自深色到淺色的造型都有。而且內搭的襯衫多為「義大利領」或「大八領」為主，讓李俊昊更有「霸總」的氣息。

李俊昊在日前的開播記者會，同樣是西裝造型出席，這更是「歡迎來到王之國」看點之一。圖／Netflix提供
李俊昊在日前的開播記者會，同樣是西裝造型出席，這更是「歡迎來到王之國」看點之一。圖／Netflix提供

在韓國演藝圈的眾多男神中，李俊昊厚實胸膛和挺拔的寬肩，在先前的歌手時代或是「衣袖紅鑲邊」中就展露無遺，因此他也被韓國網友選為最適合穿西裝的男星之一。而「歡迎來到王之國」中李俊昊更是把西裝當標配，無論是條紋或是素色款，甚至是紫色襯衫等，都能駕馭。而且為了讓觀眾能與劇中主角連結，李俊昊在日前的開播記者會，同樣是西裝造型出席，這更是「歡迎來到王之國」看點之一。

韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供
韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供

韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供
韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供

韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供
韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供

韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供
韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供

韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供
韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供

韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供
韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供

韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供
韓劇「歡迎來到王之國」劇照。圖／Netflix提供

韓劇「歡迎來到王之國」劇照，李俊昊亦有健身的鏡頭。圖／Netflix提供
韓劇「歡迎來到王之國」劇照，李俊昊亦有健身的鏡頭。圖／Netflix提供

西裝 Netflix 2PM 富二代 少女時代 潤娥

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