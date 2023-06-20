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全球瘋AI！屈臣氏創零售之先首推AI天菜暖男代言人「屈先森」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏多元應用AI科技結合大數據 ，於6月20日正式推出全台首位AI天菜暖男代言人「屈先森」。圖／屈臣氏提供
屈臣氏多元應用AI科技結合大數據 ，於6月20日正式推出全台首位AI天菜暖男代言人「屈先森」。圖／屈臣氏提供

全球掀起數位AI浪潮，各行各業紛紛跟上這波人工智慧趨勢搶客，將AI科技全方位應用於系統營運、數位行銷、顧客服務等。屈臣氏不僅結合AI、AR等科技多元應用，幫助消費者挑選最適配產品，更創產業之先，於今天（6月20日）正式推出全台首位AI天菜暖男代言人「屈先森」，提供消費者時刻陪伴與暖心寵愛體驗。屈臣氏未來也將持續透過AI技術整合大數據，提供更加個人化的產品推薦，讓「屈先森」成為最懂你的專屬暖男。

屈臣氏集團持續推進零售產業發展，並透過數位科技團隊的資源，發展機器學習、人工智慧、大數據和零售科技等技術結合應用，目前已推出包含AI肌膚檢測 「Skinfie Lab智美肌」、AI粉底配對「Foundation Finder智能粉專」、AR 虛擬試妝「Color Me妝可愛」等App功能，運用各項美容科技，幫助消費者挑選最適合的美妝與護膚產品。

屈臣氏近期觀察發現消費者對於即時、科技、創新的購物體驗相當重視，而AI更是近期大多數消費者關注的熱門話題，因此創零售業之先，運用時下最夯兩大AI繪圖工具Midjourney和Stable Diffusion，推出全台首位天菜級AI代言人「屈先森」。現階段AI代言人「屈先森」能和消費者互動建立更強的連結，除了符合消費者對於社群互動的期待，更能提供消費者時刻陪伴及寵愛的體驗。AI代言人「屈先森」於屈臣氏官方社群媒體上正式現身後，引起網友們關注和熱烈回應，「屈先森」高顏值加上貼心暖男的人設，讓眾多消費者既心動又害羞，直呼超想被他秀秀。

屈臣氏除了打造AI天菜代言人，在社群上與消費者的互動，未來也將持續應用各項大數據結合AI技術，透過消費者的購買歷史、偏好和行為分析，提供個人化的購買建議和推薦商品，增加交易轉化率。未來，更有機會持續優化AI技術，讓「屈先森」成為最懂每位消費者的專屬暖男，提供更貼近個人化的推薦產品、並即時協助解答問題、提供商品的比較資訊和價差，以提供消費者更完善的購物體驗。

屈臣氏AI天菜暖男代言人「屈先森」，提供消費者時刻陪伴與更完善購物體驗。圖／屈臣氏提供
屈臣氏AI天菜暖男代言人「屈先森」，提供消費者時刻陪伴與更完善購物體驗。圖／屈臣氏提供
屈臣氏AI天菜暖男代言人「屈先森」，提供消費者時刻陪伴與更完善購物體驗。圖／屈臣氏提供
屈臣氏AI天菜暖男代言人「屈先森」，提供消費者時刻陪伴與更完善購物體驗。圖／屈臣氏提供

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