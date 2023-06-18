618年中慶超市量販優惠全開 全聯滿千送千點 家樂福千件商品出清價1折

618年中慶量販、超市也加入戰局！「PXGo!全聯小時達」618輸入優惠碼「MONEY150」，單筆消費滿1,200元就可現折150元，相當於8.8折，使用指定支付最高贈點回饋600點，最高17%回饋，比線下實體門市的消費更划算。超熱賣的60元「幸福餐盒」亦可在小時達全台202間門市下單，活動期間輸入「HOTLUNCH」，下單購買任一指定美味堂熱便當，還可享整單免運優惠。

而為了歡慶大潤發3萬件商品、以及多家線上平台精選商品即日起上架全聯線上PXGo!「隔日達」服務，即日起至6月19日狂撒神券最高折抵10%與週末加碼贈點最高回饋6%，以及618限定滿額回饋6.18%、各大品牌加碼最高回饋10%等，活動期間天天推爆殺品，最低可用2折破盤價買到知名品牌3C家電、廚具、保健營養品與衛生日用、清潔好物。618當天使用全支付、PX Pay儲值金單筆於門市消費滿1,000元贈1,000限時福利點，等於最高享10%回饋。

愛買量販618當天HAPPY GO會員全館單筆付款金額「滿2,000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元；愛買線上購物蝦皮商城平台「618購物節」當天同步推出全館特價再打9.2折，民生用品限時1日激殺價4.4折起，還有蘋果系列商品9折券、國際牌除濕機8折起優惠。

另外，迎接暑假冰品、飲料、戲水玩具不可少，愛買量販即日起至6月27日推出「冰品＋飲料DM指定商品單筆滿199元送20元現金折價券」，單筆最高送100元；購買戲水玩具單筆滿699元現折30元，單筆最高現折150元，還有230款夏季防曬用品、遮陽帽、墨鏡、保冷袋、保冰桶、冷水壺、夏季服飾和戶外拖鞋特惠5.9折起。空調全系列滿5,000元還可享現折500元優惠。