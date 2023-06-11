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楊紫瓊賞DIOR年度高級珠寶 凍齡完勝南韓花滑女王

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior於義大利度假勝地科莫湖發表全新Les Jardins de la Couture高級珠寶。圖／Dior提供
Dior於義大利度假勝地科莫湖發表全新Les Jardins de la Couture高級珠寶。圖／Dior提供

以往每年七月於巴黎高級訂製服周發表的高級珠寶，今年都悄悄提前、陸續於6月開始曝光。Dior於義大利度假勝地科莫湖（Como Lake）發表全新Les Jardins de la Couture高級珠寶，包括新科奧斯卡影后楊紫瓊、好萊塢女星Rosamund Pike、韓國花滑天后金妍兒都出席活動。Tiffany & Co.則分兩階段發表由品牌新任珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille首度操刀的Blue Book系列「幻海秘境Out of the Blue」，今夏則於重新開幕的Tiffany & Co.第五大道旗艦店The Landmark高級珠寶展首次亮相。

花園是Dior品牌創辦人迪奧先生創作高級訂製服時的重要靈感泉源，從剛維爾（Granville）童年故居、享受林野樂趣的Milly-la-Forêt或他最鍾愛的克勒諾瓦（La Colle noire）墨山城堡花園。Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列共170件新作，則是品牌珠寶創意總監Victoire de Castellane以高級訂製服創作精神闡述的自然風情。新作以對比的色彩、堆疊的寶石、蛋白石和珍珠母貝的潤澤光彩刻畫蔥鬱的樹葉和搖曳的花朵、自然鄉間花束的盡情綻放，到奔放的花海。多件作品採用可轉換設計，並能靈活堆疊配戴。

「幻海秘境Out of the Blue」則是Tiffany耗時兩年、向Jean Schlumberger與其充滿魔幻魅力的海洋作品致敬之作，內容涵蓋7大主軸：滄海拾貝（Shell）系列焦點為一條鑲嵌21克拉黑色蛋白石的兩用鍊墜、珊瑚溢彩（coral）系列設計重點在於華麗的寶石色彩、水母綺想（jellyfish）以具象刻畫這種人軟的動物、魚躍光影（pisces）採用罕見未經處理的蓮花剛玉、坦桑尼亞的Umba剛玉與鑽石、海岩星韻（starfish）運用蛋白石、海水藍寶、碧璽及綠柱石、星海之景（sea star）將珍珠母貝客製化切割，而星辰海膽（star urchin）則以對稱感與造型描繪奔騰的海浪。

Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri帕拉伊巴碧璽戒指，18K瑰金鑲嵌帕拉伊巴碧璽主石2.68克拉、鑽石、沙弗萊石、珍珠。圖／Dior提供
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri帕拉伊巴碧璽戒指，18K瑰金鑲嵌帕拉伊巴碧璽主石2.68克拉、鑽石、沙弗萊石、珍珠。圖／Dior提供
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri帕拉伊巴碧璽項鍊，18K金鑲嵌帕拉伊巴碧璽主石8.04克拉、鑽石、沙弗萊石、珍珠。圖／Dior提供
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri帕拉伊巴碧璽項鍊，18K金鑲嵌帕拉伊巴碧璽主石8.04克拉、鑽石、沙弗萊石、珍珠。圖／Dior提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列水母綺想主題項鍊，鉑金與18K金鑲嵌藍寶石、丹泉石、月光石與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列水母綺想主題項鍊，鉑金與18K金鑲嵌藍寶石、丹泉石、月光石與鑽石。圖／Tiffany提供
Dior於義大利度假勝地科莫湖發表全新Les Jardins de la Couture高級珠寶。圖／Dior提供
Dior於義大利度假勝地科莫湖發表全新Les Jardins de la Couture高級珠寶。圖／Dior提供
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri藍寶鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、藍寶主石8.08克拉。圖／Dior提供
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri藍寶鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、藍寶主石8.08克拉。圖／Dior提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列魚躍光影主題戒指，鉑金與18K金鑲嵌粉紅剛玉與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列魚躍光影主題戒指，鉑金與18K金鑲嵌粉紅剛玉與鑽石。圖／Tiffany提供
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri鑽石項鍊，18K白金鑲嵌鑽石、主鑽12.08克拉D-FL type IIA等級。圖／Dior提供
Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列Galon Fleuri鑽石項鍊，18K白金鑲嵌鑽石、主鑽12.08克拉D-FL type IIA等級。圖／Dior提供
Dior品牌大使金妍兒穿Dior 2023早秋黑色絲質裙裝，配戴Rose玫瑰金祖母綠鑲鑽項鍊、耳環以及Couture鑲鑽戒指出席Dior高級珠寶發表會。圖／Dior提供
Dior品牌大使金妍兒穿Dior 2023早秋黑色絲質裙裝，配戴Rose玫瑰金祖母綠鑲鑽項鍊、耳環以及Couture鑲鑽戒指出席Dior高級珠寶發表會。圖／Dior提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列滄海拾貝主題項鍊，鉑金與鑲嵌黑色蛋白石與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列滄海拾貝主題項鍊，鉑金與鑲嵌黑色蛋白石與鑽石。圖／Tiffany提供
新科奧斯卡影后楊紫瓊穿淡雅金色Dior 2023春夏高級訂製服配戴Versailles項鍊與18K金鑲鑽戒指出席Dior高級珠寶發表會。圖／Dior提供
新科奧斯卡影后楊紫瓊穿淡雅金色Dior 2023春夏高級訂製服配戴Versailles項鍊與18K金鑲鑽戒指出席Dior高級珠寶發表會。圖／Dior提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列珊瑚溢彩主題戒指，鉑金與18K金鑲嵌藍寶石與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列珊瑚溢彩主題戒指，鉑金與18K金鑲嵌藍寶石與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列海岩星韻主題項鍊，鉑金鑲嵌藍色尖晶石、珍珠與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列海岩星韻主題項鍊，鉑金鑲嵌藍色尖晶石、珍珠與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列星辰海膽主題耳環，鉑金與18K金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列星辰海膽主題耳環，鉑金與18K金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列星海之景主題耳環，18K金鑲嵌紅寶石與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book幻海秘境系列星海之景主題耳環，18K金鑲嵌紅寶石與鑽石。圖／Tiffany提供

珠寶 品牌 Dior

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