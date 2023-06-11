楊紫瓊賞DIOR年度高級珠寶 凍齡完勝南韓花滑女王

以往每年七月於巴黎高級訂製服周發表的高級珠寶，今年都悄悄提前、陸續於6月開始曝光。Dior於義大利度假勝地科莫湖（Como Lake）發表全新Les Jardins de la Couture高級珠寶，包括新科奧斯卡影后楊紫瓊、好萊塢女星Rosamund Pike、韓國花滑天后金妍兒都出席活動。Tiffany & Co.則分兩階段發表由品牌新任珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille首度操刀的Blue Book系列「幻海秘境Out of the Blue」，今夏則於重新開幕的Tiffany & Co.第五大道旗艦店The Landmark高級珠寶展首次亮相。

花園是Dior品牌創辦人迪奧先生創作高級訂製服時的重要靈感泉源，從剛維爾（Granville）童年故居、享受林野樂趣的Milly-la-Forêt或他最鍾愛的克勒諾瓦（La Colle noire）墨山城堡花園。Dior全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列共170件新作，則是品牌珠寶創意總監Victoire de Castellane以高級訂製服創作精神闡述的自然風情。新作以對比的色彩、堆疊的寶石、蛋白石和珍珠母貝的潤澤光彩刻畫蔥鬱的樹葉和搖曳的花朵、自然鄉間花束的盡情綻放，到奔放的花海。多件作品採用可轉換設計，並能靈活堆疊配戴。