星巴克「買一送一」回來了！星冰樂、焦糖瑪奇朵都入列

久違的星巴克「買一送一」優惠，終於回來了！星巴克宣布於6月12日（週一）推出「夏天一定要喝過的飲料推薦．指定品項好友分享」，活動當天上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。

指定品項共囊括10項夏日人氣飲品，不但包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、豆奶經典紅茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤，焦糖瑪奇朵（含特選）與兩款星冰樂——脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂也都入列。