快訊

BBC追查販賣「癡漢」猥褻偷拍影片 拍攝地點遍布中日韓台港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克「買一送一」回來了！星冰樂、焦糖瑪奇朵都入列

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布6月12日推出指定品項好友分享日。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布6月12日推出指定品項好友分享日。圖／摘自星巴克官網。

久違的星巴克「買一送一」優惠，終於回來了！星巴克宣布於6月12日（週一）推出「夏天一定要喝過的飲料推薦．指定品項好友分享」，活動當天上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。

指定品項共囊括10項夏日人氣飲品，不但包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、豆奶經典紅茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤，焦糖瑪奇朵（含特選）與兩款星冰樂——脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂也都入列。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務門市；部分特定門市亦不適用。

星巴克推出的「夏天一定要喝過的飲料推薦．指定品項好友分享」活動，囊括10項夏日人氣飲品。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克推出的「夏天一定要喝過的飲料推薦．指定品項好友分享」活動，囊括10項夏日人氣飲品。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

咖啡 星巴克

延伸閱讀

6月外送好康優惠！ 5大手搖飲料「UberEats」買1送1　星巴克「Foodomo」買1送1+COLD STONE今限定第2杯10元

有星冰樂！星巴克「買一送一」隱藏版 6月限「這13天」

先領買一送一！ 星巴克「芒果火龍果星沁爽」粉紅領軍 再推脆糖燕麥奶咖啡星冰樂

在廁所「撿到」160元的星巴克喝光 婦賠2000元再判罰1000元

相關新聞

星巴克「買一送一」回來了！星冰樂、焦糖瑪奇朵都入列

久違的星巴克「買一送一」優惠，終於回來了！星巴克宣布於6月12日（週一）推出「夏天一定要喝過的飲料推薦．指定品項好友分享...

全國電子「618購物狂歡節」全館家電9折　再享1元放大術

創刊101周年的世界權威雜誌《讀者文摘》所舉辦的信譽調查是一項全球性的研究調查，至今已走過25個春秋，透過問卷受訪以「信...

肉粽之戰又開打？陳其邁叫陣：南部粽才好吃 北部粽「只能算3D油飯」

端午節佳節將至，粽子是家戶必吃應景美食，高雄市長陳其邁今天參加三鳳中街所辦「粽夏YA之旅」包粽活動，包完粽子品嘗後忍不住...

高級灰、深邃藍 蕭邦L.U.C腕表巧獻紳士風百搭典雅色

雖然高級名表多具有古典的形式、豐富精密的內涵，但顏色則常能帶來殊異的風格印象。蕭邦（Chopard）推薦了多款彩色面盤的...

千黛亞、喬普拉現身羅馬寶格麗飯店開幕 致意永恆之城

全世界的頂級精品旅宿再添新選擇，義大利高級珠寶鐘表品牌寶格麗（BVLGARI）日前為品牌旗下的羅馬寶格麗飯店盛大開幕，不...

華航布拉格首發派對 周末體驗捷克浪漫

華航「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」今（10）日於信義威秀徒步區登場，吸引民眾搶先體驗捷克人的浪漫周末，為 7 月開航...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦