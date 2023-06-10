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Kanawut今抵台 機場時尚撞包NewJeans Hanni「泰」默契

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Kanawut Traipipattanapong在今年五月GUCCI首爾的春季大秀上曾與GUCCI總裁Marco Bizzarri大方合影留念。圖／翻攝自 IG @ gulfkanawut
Kanawut Traipipattanapong在今年五月GUCCI首爾的春季大秀上曾與GUCCI總裁Marco Bizzarri大方合影留念。圖／翻攝自 IG @ gulfkanawut

泰國男星Kanawut Traipipattanapong今日下午抵台參加簽名會，原訂2020就要訪台的他，早早在台灣累積可觀粉絲，但因疫情延後、今年終於將在明日（6月11日）舉辦簽名會，而今日更在機場大秀時尚風采，一展率性與親和力！

被粉絲暱稱為Gulf的Kanawut Traipipattanapong，曾因BL劇《與愛同居》走紅，並曾演出電視劇《你是我的化妝師》。今年五月時，Kanawut Traipipattanapong便曾受邀前往首爾觀賞GUCCI的2024 Spring春季發表，一身復古運動風格搭配GG Logo印花長靴展現出搶眼造型，更與GUCCI總裁Marco Bizzarri大方合影留念。

事實上Kanawut Traipipattanapong原本就是GUCCI品牌好友，並曾在IG上曬出多變造型，例如先前他便穿上整套GUCCI的Summer Stories系列印花襯衫、短褲並手拿草編包展現海灘男孩造型；而在出發前往首爾之前也曾展現機場時尚：以連帽運動外套、黑色的Horsebit 1955包款、白色高筒球鞋手提FPM聯手打造的鋁製行李箱，巧曬輕快活力。

其實今日早上IG上已有網友貼出Kanawut Traipipattanapong從泰國機場出發的穿搭照，Kanawut Traipipattanapong甚至在出發前更與近百名粉絲親切合影，自己蹲在第一排，展現寵粉的無上限親和力。

而今天現身台灣時，Kanawut Traipipattanapong則身穿一件藍色長T恤、高筒GG印花球鞋與黑色的Horsebit 1955包款；卡其色的長褲與藍色的上衣顏色相當合拍，同時上衣再印有GUCCI字樣與愛心圖案，象徵粉絲們對Kanawut Traipipattanapong的大心、甜甜蜜蜜，值得一提的是，黑色肩背包正出自他看秀時的同一款Horsebit 1955包，可見相當受到Kanawut Traipipattanapong的喜愛，而同款包款也曾為NewJeans的Hanni使用，意外「撞包」。

Kanawut Traipipattanapong的「Gulf Kanawut 1st Fan Meeting In Taipei」簽名會預定將在明天下午5點、於新莊宏匯廣場的Zepp New Taipei表演場館舉辦，而一旦離開台灣時，Kanawut Traipipattanapong會否用其他造型現身？且密切注意嘍！

Kanawut Traipipattanapong身上的黑色Horsebit 1955包款，先前NewJeans的Hanni也曾使用過酒紅色款式。圖／GUCCI提供
Kanawut Traipipattanapong身上的黑色Horsebit 1955包款，先前NewJeans的Hanni也曾使用過酒紅色款式。圖／GUCCI提供
Kanawut Traipipattanapong曾在機場以GUCCI連帽運動外套、GUCCI Horsebit 1955包款、白色高筒球鞋並手提FPM聯名鋁製行李箱，巧曬輕快活力。圖／翻攝自 IG @ gulfkanawut（合成圖）
Kanawut Traipipattanapong曾在機場以GUCCI連帽運動外套、GUCCI Horsebit 1955包款、白色高筒球鞋並手提FPM聯名鋁製行李箱，巧曬輕快活力。圖／翻攝自 IG @ gulfkanawut（合成圖）
一身海灘風格的Kanawut Traipipattanapong，身上印花襯衫、短褲、手提包，都出自GUCCI的Summer Stories系列。圖／翻攝自 IG @ gulfkanawut（合成圖）
一身海灘風格的Kanawut Traipipattanapong，身上印花襯衫、短褲、手提包，都出自GUCCI的Summer Stories系列。圖／翻攝自 IG @ gulfkanawut（合成圖）
GUCCI日前新推出的Summer Stories系列以「塗鴉條紋」、「船錨」、「GUCCI Flora」、「櫻桃」以及「海浪」等五款印花元素結合繽紛彩色，捲起一波盛夏「海波浪」。圖／GUCCI提供
GUCCI日前新推出的Summer Stories系列以「塗鴉條紋」、「船錨」、「GUCCI Flora」、「櫻桃」以及「海浪」等五款印花元素結合繽紛彩色，捲起一波盛夏「海波浪」。圖／GUCCI提供
IG上已有網友貼出Kanawut Traipipattanapong從泰國機場出發的穿搭照，Kanawut Traipipattanapong甚至自己蹲在第一排與背景的近百名粉絲親切合影，展現寵粉的超級親和力。圖／翻攝自 IG
IG上已有網友貼出Kanawut Traipipattanapong從泰國機場出發的穿搭照，Kanawut Traipipattanapong甚至自己蹲在第一排與背景的近百名粉絲親切合影，展現寵粉的超級親和力。圖／翻攝自 IG
Kanawut Traipipattanapong今日在機場使用的Gucci Valigeria黑色GG緹花登機箱，11萬5,200元。圖／GUCCI提供
Kanawut Traipipattanapong今日在機場使用的Gucci Valigeria黑色GG緹花登機箱，11萬5,200元。圖／GUCCI提供
Kanawut Traipipattanapong的IG上的近期造型，則有另一套黑色刺繡外套搭配休閒長褲，帶點叛逆的街頭男孩潮味。圖／翻攝自 IG @ gulfkanawut（合成圖）
Kanawut Traipipattanapong的IG上的近期造型，則有另一套黑色刺繡外套搭配休閒長褲，帶點叛逆的街頭男孩潮味。圖／翻攝自 IG @ gulfkanawut（合成圖）
Horsebit 1955黑色小型肩背包，10萬8,000元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955黑色小型肩背包，10萬8,000元。圖／GUCCI提供

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