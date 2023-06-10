Kanawut今抵台 機場時尚撞包NewJeans Hanni「泰」默契

泰國男星Kanawut Traipipattanapong今日下午抵台參加簽名會，原訂2020就要訪台的他，早早在台灣累積可觀粉絲，但因疫情延後、今年終於將在明日（6月11日）舉辦簽名會，而今日更在機場大秀時尚風采，一展率性與親和力！

被粉絲暱稱為Gulf的Kanawut Traipipattanapong，曾因BL劇《與愛同居》走紅，並曾演出電視劇《你是我的化妝師》。今年五月時，Kanawut Traipipattanapong便曾受邀前往首爾觀賞GUCCI的2024 Spring春季發表，一身復古運動風格搭配GG Logo印花長靴展現出搶眼造型，更與GUCCI總裁Marco Bizzarri大方合影留念。

事實上Kanawut Traipipattanapong原本就是GUCCI品牌好友，並曾在IG上曬出多變造型，例如先前他便穿上整套GUCCI的Summer Stories系列印花襯衫、短褲並手拿草編包展現海灘男孩造型；而在出發前往首爾之前也曾展現機場時尚：以連帽運動外套、黑色的Horsebit 1955包款、白色高筒球鞋手提FPM聯手打造的鋁製行李箱，巧曬輕快活力。

其實今日早上IG上已有網友貼出Kanawut Traipipattanapong從泰國機場出發的穿搭照，Kanawut Traipipattanapong甚至在出發前更與近百名粉絲親切合影，自己蹲在第一排，展現寵粉的無上限親和力。

而今天現身台灣時，Kanawut Traipipattanapong則身穿一件藍色長T恤、高筒GG印花球鞋與黑色的Horsebit 1955包款；卡其色的長褲與藍色的上衣顏色相當合拍，同時上衣再印有GUCCI字樣與愛心圖案，象徵粉絲們對Kanawut Traipipattanapong的大心、甜甜蜜蜜，值得一提的是，黑色肩背包正出自他看秀時的同一款Horsebit 1955包，可見相當受到Kanawut Traipipattanapong的喜愛，而同款包款也曾為NewJeans的Hanni使用，意外「撞包」。