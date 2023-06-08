壯闊出行 Berluti 2023秋冬新品演繹不羈男人味

義式精品品牌Berluti今日發表2023秋冬新品，全系列以「非常跨越（The Great Escape）」為題，帶來「巔峰經典」、「攀登遊戲」、「山脊之旅」與「登頂時刻」，將山岳風格與正式紳裝巧妙混搭、自由遊走。

品牌經典的Scitto圖紋被運用在機車夾克、運動褲和休閒夾克中，並以Berluti愛用的Indigo Denim丹寧與Opuntia仙人掌綠為主打色，校園外套、圓領長袖棉T等單品則在細節處如Berluti字樣拼接上皮革，或使用小羊皮與麂皮的混搭，為美式常春藤風格注入義式的低調奢華元素。

第二篇章的「攀登遊戲」中，更有兩款Softy包款，一者為隨身肩背用途、另一款則為大型的手提公事包，均飾以Scritto圖紋與Tuck金屬釦，展現出硬體扎實的義式皮革工藝與文藝復興式的古典與隨興。而最為厚重的「登頂時刻」則模擬了山峰高處的冷冽氣溫，因此運用較為厚實的羊毛、採用與皮鞋同樣Patina染色工序的輕盈羽絨夾克；不容錯過的更有一雙用羊毛內裡的Ultima長靴，將阿爾卑斯的山岳精神融入時裝品牌的製鞋工藝中。