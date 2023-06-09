走跳世界／登頂更勝遙望 圓夢富士山

「登頂富士山」是許多旅人的夢想清單，但總礙於申請、難度與旅伴等問題難以成行，旅日，總只能遙望這座美麗聖山，可望卻難及。有行旅此行以專業團隊帶領登頂，20位旅人有4位專業登山好手相伴；出發前，安排至少3次台北近郊登山訓練；攻頂後，極上旅宿、星級美食解乏慶功。登頂，非夢想。

全團20位旅人共安排4位專業登山好手隨行，確保登山過程的安全。圖／有行旅提供

雙嚮導帶隊 醫師全程陪同

日本最高峰「富士山」，自古以來即是許多藝術創作的謬思，甚至成為獨特的山岳信仰，它與櫻花、新幹線並列為日本的國家象徵，2013年入列世界文化遺產。

海拔3,776公尺，山形對稱優美，旅人們無論從哪個方向角度觀之，都是絕美。目前發展出4條登山道，其中「吉田路線」最為熱門，沿路山屋和救濟站密集，也是最適合登山新手的一條路線。

有行旅除了出發前的登山訓練，還有業界首創「專業醫師」全程隨團照料，並配備登山雙嚮導、一前一後帶團攻頂，再加派一位登山好手工作人員隨行。

登山嚮導馬越太郎，登過日本百名山74座，台灣百岳30座，馬來西亞神山，北京最高峰靈山等；登山領隊賴泉彬則有台灣百岳紀錄50座，曾在冰雪期攀登玉山、雪山、南湖大山等，已有10次登頂富士山的經驗。隨團醫師則請來台北榮總健康管理中心醫師李易錚，他每年規畫2~3趟3千公尺以上過夜登山行程，熟悉高山症預防及治療用藥。

旅人擔憂的住宿，此行有別於大通鋪式的山屋，特別安排2021年才翻新的「東洋館」單人間，每人一隔間的膠囊旅館式單人房，配有獨立照明與個人插座，比大通鋪更能確保個人隱私。

「醍醐」連續16年獲得東京米其林二星殊榮，特色是每天以產地食材料理四季旬味。圖／摘自醍醐官網

皇室避暑別邸 奢華體驗

除了兩天一夜的攻頂行程，還有更多美好體驗。其中包括入住前身為皇室親王的避暑別邸「強羅花壇」，1952年起成為接待各界要人的高級溫泉旅館，1991年通過嚴格評選，加盟世界知名奢華旅館餐廳聯盟「Relais&Chateaux羅萊夏朵」。旅館占地約1萬坪、擁有3個源泉，此次入住房型皆附有私人風呂及景觀庭園。

另一晚下榻今年5月全新開幕的五星「BELLUSTAR東京泛太平洋飯店」，位於東京新宿區的摩天大樓「東急歌舞伎町TOWER」最上層，每間客房都擁有東京罕見的奢華大空間，7米寬大片落地窗，獨享壯麗的高空景觀。

「強羅花壇」曾為皇室避暑別邸，現為世界奢華旅館餐廳聯盟「羅萊夏朵」成員，全室皆有私人風呂及景觀庭園。圖／摘自強羅花壇官網

「醍醐」「Beige」 米其林二星

在美食安排上也有許多亮點。例如安排世界唯一擁有米其林星級的精進料理「醍醐」，餐廳連續16年獲得東京米其林二星殊榮。「醍醐」位於東京市區，擁有廣大的庭園與個室，平時一位難求，有行旅保證訂位。

舌尖上的奢華體驗，還將前往擁有超過20顆米其林星星的法國名廚「Alain Ducasse」在亞洲的第一家分店─Beige Alain Ducasse，餐廳本身也曾獲東京米其林二星殊榮；CHANEL和DUCASSE集團合作，從料理到裝潢無不展現簡單優雅的時尚品味。

如果你想去

「登頂富士山」共5天4夜，將於8月27日出發，6月16日行程說明會，台北榮總健康管理中心總醫師李易錚

分享高山旅遊醫學。

報名或詳情可洽：02-8643-3517、8643-3543、8643-3581、8643-3926、8643-3905或瀏覽有行旅官網：https://utravel.udn.com