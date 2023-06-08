住麗寶遊古城 買一送一台中暢玩到台南

台中麗寶福容大飯店與台南晶英酒店，第二年聯手推出「樂遊雙城 晶麗High」買一晚送一晚專案，住兩家飯店只要1萬999元起。業者指出，即日起至12月20日止，旅客購買兩家飯店業者其中一家住宿，即可在期間內免費入住第二家飯店，台中、台南暢玩無阻，詢問度破表。

「樂遊雙城 晶麗High」住房專案，即日起至12月20日，雙人成行9999元起(服務費另計)，兩晚無須連住，旅人漫遊雙城。

台中麗寶福容大飯店享有14坪精緻雙人客房住宿1晚、早餐2客，住宿當日預訂田園咖啡廳、福粵樓中餐廳、順園日本料理任一間的晚餐套餐，可享4人同行1人免費優惠，平日住宿有機會升等至「和洋家庭房」。

旅客入住麗寶福容大飯店，緊鄰水陸雙樂園、逛麗寶Outlet Mall、搭乘全台最大摩天輪，暢遊麗寶樂園渡假區不必舟車勞頓。

台南晶英酒店該專案提供12坪海東客房的雙人一泊一食，依房況可升等至兩中床的家庭客房，免費贈送最多兩位11歲(含)以下兒童住宿和早餐。