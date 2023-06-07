入手新表款挑顏值？還是選功能？CITIZEN都準備好了！

手表存在的意義是什麼？看時間？搭配造型？還是一個紀念？不論用途為何，每個人心裡總有最適合自己的款式。CITIZEN就針對了不同需求，開發出多項產品，其一便是功能導向的「電波對時」，不需手動調整時間的腕表；還有能帶來典雅生活風格的機械女表，都各自擁有無可取代的魅力。

「光動能」跟「電波對時」都是CITIZEN獨步鐘表界的看家本領，而為了讓更多消費者感受到腕表的便利性與實用功能，品牌便在這季結合兩項技術，打造嶄新的光動能全球電波時計表款。挑選了消費者最愛的黑與藍為主要色調，搭配多層次面盤設計，並藉由放射狀打磨跟髮絲紋等細膩裝飾，提升精緻質感。同時也因為光動能、電波計時的加持下，讓這兩只腕表不須手動調整時間、日期，還具備萬年曆功能，及定時收訊校正達到分秒不差。而且可輕鬆調整世界時間功能，無論出差還是出遊，與當地零時差。

CITIZEN PR1041-18N機械女表，精鋼表殼搭配藍蝶貝表盤，14,800元。圖／CITIZEN提供

而大自然永遠都是CITIZEN製表時的繆思與靈感來源，此次便結合日式美學，打造了三款機械女裝腕表，藉以描繪出「花鳥風月」的詩意情景。CITIZEN讓這系列手表搭載更輕薄機芯，因此表殼厚度不到1公分，配戴時更為舒適。還透過表盤上5點鐘方向的前開芯設計線條，刻畫出新月型態，與運作中的機芯相襯，搭配軌道式的時間刻度，呈現如繁星圍繞星空的情景，塑造內斂、靜謐的氣息。

CITIZEN光動能全球電波時計AT8260-85L腕表，精鋼表殼與表鍊，23,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN PR1044-87X機械女表，鍍粉紅金精鋼表殼與表鍊，16,800元。圖／CITIZEN提供