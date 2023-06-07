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牛仔布料、天然材質 IKEA全新限量系列展現工匠手藝

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA MÄVINN限量系列登場！使用不同湛藍色調的牛仔布料、天然香蕉纖維與棉質等材質，整個系列以手工製作，呈現工藝的細膩與特有的風格，混搭居家工藝美學。圖／IKEA提供
IKEA MÄVINN限量系列登場！使用不同湛藍色調的牛仔布料、天然香蕉纖維與棉質等材質，整個系列以手工製作，呈現工藝的細膩與特有的風格，混搭居家工藝美學。圖／IKEA提供

工匠的手工藝，值得被好好重視，呈現出每件物品的獨一無二美感。IKEA與亞洲各地工匠合作，推出MÄVINN限量系列，採用各種牛仔布料、天然香蕉纖維與棉質等材質，全系列以手工製成，推出長桌巾、靠枕套、懸掛式收納袋、置物籃、吊燈罩、地毯等多樣產品，讓每個人的居家，都能展現出獨特的風格。

牛仔布料的多元染色，最能呈現出獨特的風格，MÄVINN系列混搭不同湛藍色調的牛仔布料，譬如長桌巾上，以深藍色布料，搭配夕陽沉落山丘的手工刺繡，呈現出質感，而不同深淺、大小的牛仔布製作而成的懸掛式收納袋，適合擺在玄關、臥室等，呈現出多樣化質感，外出時可以適用MÄVINN袋子，採用厚實牛仔布，可放入多樣化的隨身物品。

天然的纖維編織，最能呈現出手工藝，懸掛式收納袋，採用天然香蕉纖維編織，搭配黃麻吊繩，營造出天然簡樸的質感外觀，圓錐型MÄVINN吊燈罩，使用香蕉纖維編織成長條製成，以及黃麻編織的附蓋置物籃2件組，適合放入文具；置物籃則是有著彩色條紋，呈現出手工的質樸感。

獨特的黃麻餐店，採用編織設計和流蘇邊緣，可以放在餐碟底下、餐桌中央或單獨作為裝飾品使用，靠枕套上的手工編織棉質布，全由工匠刺繡而成，每件都是獨一無二的藝術作品。

同系列的懸掛式收納袋，以不同深淺、大小的牛仔布製作而成。圖／IKEA提供
同系列的懸掛式收納袋，以不同深淺、大小的牛仔布製作而成。圖／IKEA提供
MÄVINN長桌巾，使用深藍色牛仔布料，以優雅細緻的手工刺繡，描繪出夕陽沉落山丘的自然風貌。圖／IKEA提供
MÄVINN長桌巾，使用深藍色牛仔布料，以優雅細緻的手工刺繡，描繪出夕陽沉落山丘的自然風貌。圖／IKEA提供
使用厚實牛仔布縫製而成的MÄVINN袋子，巧妙運用不同顏色的布料拼接作為細節亮點。圖／IKEA提供
使用厚實牛仔布縫製而成的MÄVINN袋子，巧妙運用不同顏色的布料拼接作為細節亮點。圖／IKEA提供

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