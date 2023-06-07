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橘焱胡同收購「開丼」 攜手打造地表最強燒肉丼

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

橘焱胡同宣布，以現金5000萬方式收購入主「開丼燒肉vs丼飯」，正式跨入燒肉丼丼飯市場，預計此收購案將為橘焱胡同增加營運動能。

橘焱胡同表示，「開丼」創立至今已經營逾十年，號稱地表最強燒肉丼，以如山高之燒肉吸引食客目光，目前全台灣有11家門市，主要座落於全台各大百貨、賣場，為全台門市最多的平價燒肉丼品牌

根據統計，台灣燒肉市場年產值超過150億元，而胡同燒肉經營台灣中高端燒肉市場多年，已打出一定口碑；且根據Daily View統計，近期胡同燒肉佔據台灣品牌燒肉聲量前十名，在台灣競爭激烈之燒肉市場佔有一席之地，也有穩定之消費客源。

橘焱胡同指出，本次收購開丼後，橘焱胡同可將市場往下延伸到平價燒肉丼市場，結合胡同的優異原料與服務，搭配開丼年輕化行銷模式，讓燒肉不再高不可攀，而可成為消費者日常享用之美食。。

展望後市，台灣已進入後疫情時期，餐飲市場內需強勁，橘焱胡同看好後疫情時代餐飲市場的發展，將透過垂直、橫向品牌整合，延伸集團多元化客群。

2023年也將針對既有品牌積極拓點、持續代理海外新品牌回台設點、透過併購的方式增加品牌數量等三大策略方向，也持續發展跨業態、通路的聯名餐飲、空廚、線上商城及海外市場布局，增加集團營收與獲利成長動能。

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