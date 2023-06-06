TISSOT重現經典杜魯爾腕表 成熟魅力坤達一眼著迷

從20歲就出道的坤達，雖自覺不算人生勝利組，然而在台灣這二十年的娛樂圈，他可沒缺席。不管是作為男團「Energy」成員，後來轉型為演員，甚至跨界擔任綜藝節目主持人，坤達的表現皆能讓觀眾都留下深刻印象。無論你是在什麼時期認識他，都會相信坤達當下所扮演的角色，堪稱演藝圈變色龍。

今年4月於五月天演唱會上，作為嘉賓的男團Energy在各自單飛多年後，驚喜合體，勾起許多人難忘回憶。成員之一的坤達也認為「有過去的團體的生活，才有現在的我，會更珍惜現在擁有的一切」。自唱跳歌手，變成演員及主持人，轉變不算小，但坤達總以盡全力信念，去完成眼前挑戰。就像他提到了Energy再度合體，不想讓人覺得「噢！原來以前的男團是這樣」，所以即使不如20歲時那樣體力，但還是想拚出一個態度。

因為事事拚盡全力，讓坤達在淘汰率高的娛樂圈，得以生存下來。也是瑞士鐘表品牌天梭表（TISSOT）看重的特質，才會史無前例，邀請他出任品牌在台的形象大使工作，而且自2021年開始至今。坤達也說「這幾年看著不同表款的推出，有著像是跟著天梭一同成長的感覺」。而且自招成為品牌大使後，幾乎每天都戴著手表，覺得天梭表的款式都十分雋永「耐看」，並且百搭。

天梭表品牌形象大使坤達，以西裝外套造型演繹新款杜魯爾系列腕表。圖／TISSOT提供

雖然近期比較常配戴PRX系列的機械機芯計時碼表，但坤達在看到天梭表重新詮釋的經典杜魯爾系列表款，依舊很心動，他坦言「第一眼看到覺得很成熟」，不過實際上手後就認為，這系列腕表在不同場合或是造型都能戴。雖然杜魯爾系列風格比較斯文，但對於注重「外型」的坤達而言，有著莫名吸引力，還說「會想嘗試利用它來做其他的搭配」。

即使事業順遂，甜蜜婚姻生活也羨煞旁人，但坤達仍不覺得自己是人生勝利組，並認為「那都是表面」，不過只是一般人生活會有的樣貌。而他自覺的成功定義，「可能是在物質面、心理面都很自在的時候」。雖然偶爾坤達也會覺得工作穩定、賺了一些錢，但仍舊沒有說非得要拿什麼獎，到達什麼的位置，「日子過得開心比較重要」。面對任何事情，不預設立場，這或許也是他能在變化快速的演藝圈，能夠適應並且佔有一席之地的原因。

天梭表杜魯爾系列自動上鍊腕表，42毫米表徑，精鋼表殼搭配皮革表帶，約23,900元。圖／TISSOT提供

天梭表杜魯爾系列自動上鍊腕表，39毫米表徑，玫瑰金色PVD精鋼表殼，搭配皮革表帶，約26,000元。圖／TISSOT提供