15吋MacBook Air實機真的有夠薄 13吋機種佛心降價2千

不出所料，全新搭載M2晶片的15吋MacBook Air正式推出，延續13吋機種的纖薄外觀設計，厚度僅有1.15公分，是至今最輕薄的15吋MacBook Air，重量也只有1.51公斤。在輕薄俐落的外型下，M2的強大效能，長達18小時的電池續航力和6揚聲器音響系統，全納入在輕薄、無風扇的設計中，滿足有輕巧便攜需求，但又想要有更舒適大螢幕的使用者。搭載M2的15吋MacBook Air同樣提供午夜色、星光色、銀色和太空灰色4種色彩，售價42,900元起，教育優惠價39,600元起，將於日後在台灣開放訂購。另一個好消息則是，搭載M2的13吋MacBook Air比先前降價2,000元，新售價僅35,900元起。

全新MacBook Air搭載寬廣的高解析度15.3吋Liquid Retina顯示器，亮度最高可達500尼特，支援10億種顏色，以及無比清晰的文字。搭載M2晶片的15吋MacBook Air除了效能比最快的Intel機型MacBook Air還更快12倍之外，在13吋機種上令許多使用者大讚的電池續航力也依舊驚人，最長可達18小時，日常出門使用基本上都不需要另帶充電器，享受充電自由的暢快。