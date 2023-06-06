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實機快速看！蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
訂制的鋁合金邊框在使用者的臉周圍微微彎曲與Apple Vision Pro的玻璃完美融合。記者黃筱晴／攝影
訂制的鋁合金邊框在使用者的臉周圍微微彎曲與Apple Vision Pro的玻璃完美融合。記者黃筱晴／攝影

蘋果首款頭戴式裝置Apple Vision Pro正式於WWDC亮相，野心不只是單純的MR顯示器，更集結各個系列裝置作業系統之大成，打造突破無縫融合現實與虛擬體驗的獨特空間運算設備。

發表會後蘋果也現場展示了Apple Vision Pro，但目前仍無法實際試玩體驗，就先帶大家快速看一下絕美設計的外觀。

鋁合金邊框在使用者的臉周圍微微彎曲與玻璃完美融合，模組化的設計能個別調整以符合各式各樣的人。遮光眼罩使用柔軟的織物，提供各種尺寸和形狀以服貼每一位使用者的臉型。鬆緊帶確保音訊保持靠近使用者的耳朵，多尺寸的頭帶採用3D織法不僅舒適、透氣並具有彈性。頭帶透過單一機制固定，容易更換尺寸及造型。.

Apple Vision Pro也許為了追求舒適配戴，本身並未有電池，需插著電源，或是外接高效電池使用，單次充電可運作2小時。

Apple Vision Pro定價美金3,499元起，將與明年上半年在蘋果官網和全美的Apple零售店開賣。記者黃筱晴／攝影
Apple Vision Pro定價美金3,499元起，將與明年上半年在蘋果官網和全美的Apple零售店開賣。記者黃筱晴／攝影
蘋果第一部空間運算設備Apple Vision Pro正式亮相。記者黃筱晴／攝影
蘋果第一部空間運算設備Apple Vision Pro正式亮相。記者黃筱晴／攝影
EyeSight讓使用者在配戴Apple Vision Pro時依然與周圍的人保持連結。記者黃筱晴／攝影
EyeSight讓使用者在配戴Apple Vision Pro時依然與周圍的人保持連結。記者黃筱晴／攝影
多尺寸的頭帶採用3D織法不僅舒適、透氣並具有彈性。記者黃筱晴／攝影
多尺寸的頭帶採用3D織法不僅舒適、透氣並具有彈性。記者黃筱晴／攝影
Apple Vision Pro可外接高效電池使用，單次充電可運作2小時。記者黃筱晴／攝影
Apple Vision Pro可外接高效電池使用，單次充電可運作2小時。記者黃筱晴／攝影
Apple Vision Pro搭載最先進的空間音訊系統，位於兩耳側邊之雙驅動單體音訊區實現個人化音效，並可針對環境調適。記者黃筱晴／攝影
Apple Vision Pro搭載最先進的空間音訊系統，位於兩耳側邊之雙驅動單體音訊區實現個人化音效，並可針對環境調適。記者黃筱晴／攝影

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