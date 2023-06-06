實機快速看！蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro

蘋果首款頭戴式裝置Apple Vision Pro正式於WWDC亮相，野心不只是單純的MR顯示器，更集結各個系列裝置作業系統之大成，打造突破無縫融合現實與虛擬體驗的獨特空間運算設備。

發表會後蘋果也現場展示了Apple Vision Pro，但目前仍無法實際試玩體驗，就先帶大家快速看一下絕美設計的外觀。

鋁合金邊框在使用者的臉周圍微微彎曲與玻璃完美融合，模組化的設計能個別調整以符合各式各樣的人。遮光眼罩使用柔軟的織物，提供各種尺寸和形狀以服貼每一位使用者的臉型。鬆緊帶確保音訊保持靠近使用者的耳朵，多尺寸的頭帶採用3D織法不僅舒適、透氣並具有彈性。頭帶透過單一機制固定，容易更換尺寸及造型。.