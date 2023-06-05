最有夏季度假感的繽紛色彩！FERRAGAMO早秋海灘系列

在炎炎夏日陸續登場的早秋系列，包括許多鮮豔繽紛的色彩和充滿度假氣息的單品，讓人在炎熱的季節依舊時髦有型！FERRAGAMO 2023早秋的海灘系列，服飾配件以絲質面料呈現早秋系列融合美西牛仔精神的格紋主題印花，讓夏季海島度假旅行顯得清爽有型！

一款改編自1938年品牌為好萊塢影星Judy Garland訂製設計的傳奇彩虹涼鞋成為本系列焦點，鞋底採用逐層堆疊固定的繁複工藝製作，以更為現代的單色款式重現。帶有品牌識別的LOGO涼鞋運用天然帆布、軟木鞋底或羅緞織帶等輕盈材質製作，彩色橡膠涼鞋大膽運用亮綠、粉藍色及泡泡糖粉等繽紛色調與可愛粗跟設計。包款系列則是將製作經典VARA蝴蝶結的羅緞面料放大而成辨識度極高的托特包，飾有FERRAGAMO字樣，簡約經典，有大、小尺寸可供挑選，夏日通勤也能輕鬆自在。