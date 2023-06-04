法式清新風格飾品助攻！舉手投足就能成為視覺焦點

整體造型的完成度，不僅服裝要講究，連同搭配的飾品也不容馬虎。因此agnès b. BIJOUX夏季首飾系列，就在設計中運用彩色琺瑯、粉嫩色編繩，與輕盈服飾相搭襯，煥發清新耀眼。而法國亞歷山卓髮飾則推出自信光采系列，綴飾施水晶、珍珠元素，不但增添高雅質感，也能為穿搭帶來亮麗出眾的個人風格。

agnès b. BIJOUX Color Chain系列飾品以相釦環圈設計，演繹簡約流暢美感。圖／agnès b.提供

星型與愛心形狀是agnès b. BIJOUX最常見的元素，因此在這季的b. forever首飾系列中，能看到採用鍍18K白金再生銀製作星形配飾，搭襯粉紅、藍色編織繩，打造出簡單純粹的形象的全新星形手繩，適合日常配戴。而Color Chain系列以相釦環圈設計，演繹簡約流暢美感，戒指與單只耳環採用IP電鍍金黃色不鏽鋼與純白、粉色琺瑯異材質拼接，呈現度假般的氣氛；另有金銀雙色組合的情侶對戒、對鍊，彰顯極簡之美，簡單配搭襯衫與T恤，即可擁有獨特特人丰采。靈感取自綻放花朵的自然花園系列，本季將花瓣3D立體化，提供包含項鍊、手鍊、戒指與耳環，採用鍍18K白金再生銀製作，設計簡約，適合成套配戴，創造清新亮麗形象。

於全新的自信光采系列裡，亞歷山卓以中性、沉穩的米、褐、黑色，與鮮活搶眼的寶藍色，搭配簡約或經典的圖形設計，結合水晶、珍珠等材質而成，運用在髮箍、髮夾、抓夾，營造出活力自信氣息。像是水晶在簡約或鏤空造型的髮飾上，不會過於單調，同時不失正式感，散發甜美活潑氣息，因此格外受到年輕女性青睞。而光澤溫潤柔美的珍珠，搭配簡約復古設計，於優雅與率性間取得平衡，詮釋出落落大方、雍容嫻雅氣質。

亞歷山卓自信光采系列7珍珠水晶雙耀仕女夾，7,700元。圖／Alexandre de Paris提供

亞歷山卓自信光采系列圓柄T字抓夾，8,200元。圖／Alexandre de Paris提供

agnès b. BIJOUX雙色手鍊，2,880元。圖／agnès b.提供

agnès b. BIJOUX星形銀手，1,980元。圖／agnès b.提供