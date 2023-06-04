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法式清新風格飾品助攻！舉手投足就能成為視覺焦點

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
亞歷山卓自信光采系列工字雙圈滿鑽髮箍，12,000元。圖／Alexandre de Paris提供
亞歷山卓自信光采系列工字雙圈滿鑽髮箍，12,000元。圖／Alexandre de Paris提供

整體造型的完成度，不僅服裝要講究，連同搭配的飾品也不容馬虎。因此agnès b. BIJOUX夏季首飾系列，就在設計中運用彩色琺瑯、粉嫩色編繩，與輕盈服飾相搭襯，煥發清新耀眼。而法國亞歷山卓髮飾則推出自信光采系列，綴飾施水晶、珍珠元素，不但增添高雅質感，也能為穿搭帶來亮麗出眾的個人風格。

agnès b. BIJOUX Color Chain系列飾品以相釦環圈設計，演繹簡約流暢美感。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX Color Chain系列飾品以相釦環圈設計，演繹簡約流暢美感。圖／agnès b.提供

星型與愛心形狀是agnès b. BIJOUX最常見的元素，因此在這季的b. forever首飾系列中，能看到採用鍍18K白金再生銀製作星形配飾，搭襯粉紅、藍色編織繩，打造出簡單純粹的形象的全新星形手繩，適合日常配戴。而Color Chain系列以相釦環圈設計，演繹簡約流暢美感，戒指與單只耳環採用IP電鍍金黃色不鏽鋼與純白、粉色琺瑯異材質拼接，呈現度假般的氣氛；另有金銀雙色組合的情侶對戒、對鍊，彰顯極簡之美，簡單配搭襯衫與T恤，即可擁有獨特特人丰采。靈感取自綻放花朵的自然花園系列，本季將花瓣3D立體化，提供包含項鍊、手鍊、戒指與耳環，採用鍍18K白金再生銀製作，設計簡約，適合成套配戴，創造清新亮麗形象。

於全新的自信光采系列裡，亞歷山卓以中性、沉穩的米、褐、黑色，與鮮活搶眼的寶藍色，搭配簡約或經典的圖形設計，結合水晶、珍珠等材質而成，運用在髮箍、髮夾、抓夾，營造出活力自信氣息。像是水晶在簡約或鏤空造型的髮飾上，不會過於單調，同時不失正式感，散發甜美活潑氣息，因此格外受到年輕女性青睞。而光澤溫潤柔美的珍珠，搭配簡約復古設計，於優雅與率性間取得平衡，詮釋出落落大方、雍容嫻雅氣質。

亞歷山卓自信光采系列7珍珠水晶雙耀仕女夾，7,700元。圖／Alexandre de Paris提供
亞歷山卓自信光采系列7珍珠水晶雙耀仕女夾，7,700元。圖／Alexandre de Paris提供

亞歷山卓自信光采系列圓柄T字抓夾，8,200元。圖／Alexandre de Paris提供
亞歷山卓自信光采系列圓柄T字抓夾，8,200元。圖／Alexandre de Paris提供

agnès b. BIJOUX雙色手鍊，2,880元。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX雙色手鍊，2,880元。圖／agnès b.提供

agnès b. BIJOUX星形銀手，1,980元。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX星形銀手，1,980元。圖／agnès b.提供

agnès b. BIJOUX花瓣銀耳環，4,280元。圖／agnès b.提供
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戒指

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