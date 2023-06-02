挑戰史上最低價！必勝客X肯德基首推「PK雙饗卡APP」

必勝客與肯德基首次聯手推出超殺折扣優惠與多重好禮，活動自即日起至6/26，分三波段連續出擊。首波主打「PK雙饗卡APP」天天點擊大富翁抽獎活動，隨機抽出美食優惠券低至5折起，還有618限定PK隨饗券超殺優惠，下單再抽曼谷商務艙雙人來回機票，以及618限定隨饗券5折起。

第2波PK雙饗卡活動將在6/15至6/17限時3天快閃登場，每日上午10:00隨饗券準時開搶，必勝客/肯德基多款人氣商品如蛋撻、起司塔、炸雞、夏威夷個人比薩等，限時瘋搶6元起；還有炸雞桶蛋撻餐618元(原價975元)、巴斯克熔岩起司蛋糕甜點餐618元(原價1,006元)。挑戰史上最低價。

最後壓軸第3波活動於6/15至26期間登場，神秘加碼「買一送一」，還有驚喜端午開趴優惠。