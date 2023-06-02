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挑戰史上最低價！必勝客X肯德基首推「PK雙饗卡APP」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
618購物節「PK雙饗卡APP」天天點擊抽超殺優惠，肯德基「就愛吃堡餐」限時優惠149元(約54折)。圖／業者提供
618購物節「PK雙饗卡APP」天天點擊抽超殺優惠，肯德基「就愛吃堡餐」限時優惠149元(約54折)。圖／業者提供

必勝客肯德基首次聯手推出超殺折扣優惠與多重好禮，活動自即日起至6/26，分三波段連續出擊。首波主打「PK雙饗卡APP」天天點擊大富翁抽獎活動，隨機抽出美食優惠券低至5折起，還有618限定PK隨饗券超殺優惠，下單再抽曼谷商務艙雙人來回機票，以及618限定隨饗券5折起。

第2波PK雙饗卡活動將在6/15至6/17限時3天快閃登場，每日上午10:00隨饗券準時開搶，必勝客/肯德基多款人氣商品如蛋撻、起司塔、炸雞、夏威夷個人比薩等，限時瘋搶6元起；還有炸雞桶蛋撻餐618元(原價975元)、巴斯克熔岩起司蛋糕甜點餐618元(原價1,006元)。挑戰史上最低價。

最後壓軸第3波活動於6/15至26期間登場，神秘加碼「買一送一」，還有驚喜端午開趴優惠。

必勝客X肯德基聯手的「PK雙饗卡APP」，不用儲值即可直接消費集點，每消費20元集1點，累積2點即可折抵現金1元，點數互通消費最高回饋2.5%(紅利點數)；新會員送50元(必勝客30元+肯德基20元)，生日再送100元(必勝客、肯德基各50元)，折抵無上限(外送服務費除外)。網址：https://reurl.cc/eDEgMM。

必勝客X肯德基618強檔首次聯手，「PK雙饗卡APP」推出三波超殺優惠，挑戰史上最低價。圖／業者提供
必勝客X肯德基618強檔首次聯手，「PK雙饗卡APP」推出三波超殺優惠，挑戰史上最低價。圖／業者提供
618購物節「PK雙饗卡APP」天天點擊抽超殺優惠，圖為必勝客「旋風肉桂捲」買一送一。圖／業者提供
618購物節「PK雙饗卡APP」天天點擊抽超殺優惠，圖為必勝客「旋風肉桂捲」買一送一。圖／業者提供

必勝客 肯德基 起司

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