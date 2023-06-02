快訊

台南南區水產店遭步槍掃射20多發 員警回擊射中歹徒臀部2槍

性騷連環爆！民進黨秘書長鞠躬道歉 性騷移送法辦、黨紀處理

還好沒聽？黃仁勳回首創業路...母親曾勸「何不找份工作？」

讓改變持續成真 GUCCI CHIME希望響鐘十年影片新上線

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
包含Salma Hayek Pinault、Julia Roberts、Halle Bailey、日本演員三吉彩花（Ayaka Miyoshi）...都在「10 Years of Gucci Chime | Chime For Gender Equality」的影片中現身。圖／翻攝自 Youtube @ Gucci（合成圖）
包含Salma Hayek Pinault、Julia Roberts、Halle Bailey、日本演員三吉彩花（Ayaka Miyoshi）...都在「10 Years of Gucci Chime | Chime For Gender Equality」的影片中現身。圖／翻攝自 Youtube @ Gucci（合成圖）

平等與自由從來不會由天而降，需要有意識的行動並持之以恆，才能讓改變成真、更為深遠。GUCCI於十年前發起《GUCCI CHIME希望響鐘》活動，十年後的今日，GUCCI除回顧10年以來的成果，並邀請更多明星名人代言，以此重申對全球性別平等活動的承諾，遠眺下一個10年。

十年前的2013年6月1日，GUCCI發起了在倫敦的「改變之聲：現場演唱會」（THE SOUND OF CHANGE：LIVE），包含碧昂絲（Beyoncé）、珍妮佛羅培茲（Julia Roberts）、John Legend等藝人皆共襄盛舉，最後創下觀賞人數破10億人次、成功募集了390萬元以幫助全球婦女與女孩，過去十年更累積募得2,150萬美元（折合新台幣約6億5,900萬元），進而在全球92個國家、185個非營利組織的500項（以上）專案計畫，幫助63萬5,000名的女童或婦女，嘗試改善（變）她們的生活。

GUCCI CHIME聯合創辦人莎瑪海耶克（Salma Hayek Pinault）表示，自活動10年創立以來，能有機會與世界各地的人們會面、並目睹這場社會運動對人們生活的影響，對她來說真是不可思議，「我感到非常激動和深受啟發有這麼多人想參與改變，這使我對未來充滿希望。這真的是一場值得投身的戰役，而現在比以往任何時候都更加值得。」

為紀念10年的時光，GUCCI奧斯卡獲獎導演、2012與2016分別拿下最佳紀錄短片的巴基斯坦導演Sharmeen Obaid Chinoy共同拍攝一組由35部短片組成的活動宣傳影片「10 Years of Gucci Chime Chime For Gender Equality」，包含Salma Hayek Pinault、Julia Roberts、Halle Bailey、日本演員三吉彩花（Ayaka Miyoshi）...都在影片中現身獻聲。

身為導演的Sharmeen Obaid-Chinoy則回應：「GUCCI CHIME的承諾，在過去10年間產生的迴響，對我和我的工作有著深遠的影響。該系列影片中的每一部影片都在提醒我們，要去理解、去支持那些致力於改變的人們。我希望這項活動能夠重新帶領全球再次對話，讓每個人都能感受到性別平等及創造更公平未來的急迫性。」

影片已可在GUCCI官方Youtube頻道中觀賞，標題名稱為「10 Years of Gucci Chime Chime For Gender Equality」，唯目前僅有英文字幕，同時從GUCCI Youtube頻道中的「影片」分類，則可看到單獨名人們包含Julia Roberts、Halle Bailey、Idris Elba、Chiara Ferragni、Serena Williams的27只獨立影片。

GUCCI CHIME聯合創辦人、開雲集團的「董娘」莎瑪海耶克（Salma Hayek Pinault）表示，自活動創立10年以來，她感到非常激動和深受啟發有這麼多人想參與改變。圖／翻攝自 Youtube @ Gucci
GUCCI CHIME聯合創辦人、開雲集團的「董娘」莎瑪海耶克（Salma Hayek Pinault）表示，自活動創立10年以來，她感到非常激動和深受啟發有這麼多人想參與改變。圖／翻攝自 Youtube @ Gucci
GUCCI於十年前發起《GUCCI CHIME希望響鐘》活動，十年後的今日並邀請更多明星名人代言，以此重申對全球性別平等活動的承諾。圖／GUCCI提供
GUCCI於十年前發起《GUCCI CHIME希望響鐘》活動，十年後的今日並邀請更多明星名人代言，以此重申對全球性別平等活動的承諾。圖／GUCCI提供

Gucci 都更 巴基斯坦

延伸閱讀

藍面新色曬輕奢 GUCCI 25H表款新色到

2023精品運動風涼鞋：Chloé X Teva聯名、Dior、Gucci…5雙夏日涼鞋推薦

坤達、Julia吳卓源藍紅GUCCI印花上身 掀起盛夏海波浪

對話截圖被質疑「有點不一樣」　莫莉認誤刪再PO原始對話

相關新聞

星宇9月1日開航熊本 用早鳥折扣碼來回竟只要8204元起

星宇航空今天宣布，9月1日起開闢日本熊本定期航線，開航初期每周3班，即日起開放訂位。為歡慶開航，加碼舉辦「早鳥現折200...

讓改變持續成真 GUCCI CHIME希望響鐘十年影片新上線

平等與自由從來不會由天而降，需要有意識的行動並持之以恆，才能讓改變成真、更為深遠。GUCCI於十年前發起《GUCCI C...

LINE個人檔案新推「AI自拍」功能！可設為頭像、聊天室背景或分享社群

LINE已經成為大眾日常與工作上聯繫溝通的必備工具，如何在頭像、名稱展現個人風格特色更是需要花點心思。LINE宣布於LI...

影／奇美博物館「跳出格子吧！」特展 感受想像的跳躍

奇美博物館以集團創辦人許文龍「跳出格子」思維感，發想出以迷昂舊時代物件翻轉成新世代創意，規畫難得一見的「跳出格子吧！」特...

響應6/5世界環境日！7-ELEVEN限時3天推「租借循環杯．免費喝咖啡」

環保永續需要大眾從日常做起，一起為地球的共好而努力。響應6月5日「世界環境日」，7-ELEVEN持續推動OPEN iEC...

搶好康！高雄國際旅展今開幕 旅宿業最低下殺33折

2023高雄國際旅展今開幕，吸引大批民眾前往瘋搶好康。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑表示，疫情三年重創觀光，政府適時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦