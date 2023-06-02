讓改變持續成真 GUCCI CHIME希望響鐘十年影片新上線

平等與自由從來不會由天而降，需要有意識的行動並持之以恆，才能讓改變成真、更為深遠。GUCCI於十年前發起《GUCCI CHIME希望響鐘》活動，十年後的今日，GUCCI除回顧10年以來的成果，並邀請更多明星名人代言，以此重申對全球性別平等活動的承諾，遠眺下一個10年。

十年前的2013年6月1日，GUCCI發起了在倫敦的「改變之聲：現場演唱會」（THE SOUND OF CHANGE：LIVE），包含碧昂絲（Beyoncé）、珍妮佛羅培茲（Julia Roberts）、John Legend等藝人皆共襄盛舉，最後創下觀賞人數破10億人次、成功募集了390萬元以幫助全球婦女與女孩，過去十年更累積募得2,150萬美元（折合新台幣約6億5,900萬元），進而在全球92個國家、185個非營利組織的500項（以上）專案計畫，幫助63萬5,000名的女童或婦女，嘗試改善（變）她們的生活。

GUCCI CHIME聯合創辦人莎瑪海耶克（Salma Hayek Pinault）表示，自活動10年創立以來，能有機會與世界各地的人們會面、並目睹這場社會運動對人們生活的影響，對她來說真是不可思議，「我感到非常激動和深受啟發有這麼多人想參與改變，這使我對未來充滿希望。這真的是一場值得投身的戰役，而現在比以往任何時候都更加值得。」

為紀念10年的時光，GUCCI奧斯卡獲獎導演、2012與2016分別拿下最佳紀錄短片的巴基斯坦導演Sharmeen Obaid Chinoy共同拍攝一組由35部短片組成的活動宣傳影片「10 Years of Gucci Chime Chime For Gender Equality」，包含Salma Hayek Pinault、Julia Roberts、Halle Bailey、日本演員三吉彩花（Ayaka Miyoshi）...都在影片中現身獻聲。

身為導演的Sharmeen Obaid-Chinoy則回應：「GUCCI CHIME的承諾，在過去10年間產生的迴響，對我和我的工作有著深遠的影響。該系列影片中的每一部影片都在提醒我們，要去理解、去支持那些致力於改變的人們。我希望這項活動能夠重新帶領全球再次對話，讓每個人都能感受到性別平等及創造更公平未來的急迫性。」