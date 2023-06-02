星宇9月1日開航熊本 用早鳥折扣碼來回竟只要8204元

星宇航空今天宣布，9月1日起開闢日本熊本定期航線，開航初期每周3班，即日起開放訂位。為歡慶開航，加碼舉辦「早鳥現折2000元」優惠。加入星宇航空LINE官方帳號，並輸入關鍵字「我想去熊本」，可獲得熊本航線專屬優惠碼2000元，優惠數量有限，領完為止。

「老田鬧著玩粉絲團」臉書粉專指出，用折扣碼來回含稅8204元，「這價錢很可以」。每周3班為周二、周五、周日，航班為：JX846 台北-熊本 09:45-13:00，JX847 熊本-台北 14:00-15:15，開航早鳥促銷已經於上午10時開賣。

星宇航空說，熊本為星宇航空第七個日本航點，為九州的第二個航點，也是國內首家定期飛航熊本的國籍航空。開航初期每周3班，以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供共188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個。

星宇航空表示，星宇航空持續穩健的拓展日本航網，觀察到疫後旅遊習慣改變，注重地方文化及風景特色的深度行程成為主流，希望能帶領喜愛日本的國人探索該國更多不同的面貌。看重熊本的國家級自然景觀及地方傳統文化豐富，並瞄準其地理位置絕佳，可串連南、北九州交通的便利性，能為旅客的行程增添豐富性及流暢度。此外，熊本因半導體產業發達，而有「日本矽谷」之稱，此新航線可為台日商務旅客節省更多時間成本。

熊本向來有「火之國」雅稱，除代表九州熱情好客的民情，也因熊本擁有活火山「阿蘇山」，可看見世界罕見的完整破火山口，更被日本政府指定為國家公園。

來到熊本亦可享受多個知名溫泉及各式山珍海味如熊本拉麵、馬肉刺身等，並參觀日本三大名城之一「熊本城」。

而全日本最知名的地方吉祥物「熊本熊」，到熊本不要忘了到他的辦公室一探究竟。熊本也因位於九州的中心而享有地利之便，無論上至福岡、下至鹿兒島，皆能在一日之內輕鬆的往返，可由此出發安排九州巡迴之旅。

此外，星宇航空說，「星星聯名」星宇航空X星野集團也再度攜手，同步推出COSMILE會員專屬優惠：熊本機加酒方案。入住星野集團今年4月全新開幕的都市觀光飯店—「OMO5熊本」2晚，1萬6888元起。詳情上網查詢： https://bit.ly/3oGRsn9