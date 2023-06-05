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史上最輕薄！掌上觸控型投影機 輕鬆享受電影時光

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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傳統投影機要經歷複雜程序才能運作，外出攜帶也不方便，投射角度不對畫面就變形，在此宣布一個好消息！2023年推出第一台掌上觸控型投影機!!輕巧便攜，投影畫面自動校正不歪斜，簡單又輕鬆的享受電影時光！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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LC YABER 掌上投影機極輕巧，厚度只有1.3公分，重量不到150公克，放入口袋就能出門，外觀是使用PP鏡面材質，內建觸控面板及繁中介面，操作像手機一樣簡單，另外贈送360度磁吸腳架，投射方向可多角度調整，專屬小巧遙控器遠距離也能操作。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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LC YABER 掌上投影機室內室外都適用，投影距為離30公分~300公分，畫面尺寸從10吋~100吋以上，支持1080P高解析度，還擁有自動校正及水平側投功能，不再因為環境或投射角度限制影響玩遊戲和看電影的興致。

LC YABER 掌上投影機內建YouTube及Netflix、 Disney+等多樣串流影音，搭配Google Play商店，海量APP免費下載。並且可輕鬆連接Windows、安卓、IOS系統，一台輕巧的投影機讓您輕鬆滿足！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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3C達人電腦王阿達大力推薦!!!

LC YABER 掌上投影機輕薄重量不到150公克，有垂直自動校正及無線連接功能，內建Youtube、Netflix等多款串流影音，搭配Google Play商店，海量APP免費下載，電腦王阿達強力推薦!!!

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