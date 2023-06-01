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6款茶酒無限暢飲！唐寧茶 X 寒舍艾麗 池畔午茶瘋打卡

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
The Terrace大廳酒吧推出「醺享寧夏」茶酒暢飲。圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Terrace大廳酒吧推出「醺享寧夏」茶酒暢飲。圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

下午茶的「茶入甜鹹點」，到酒吧6款「茶酒」無限暢飲，讓人彷若來到英國的歡快時光。英國皇室御用TWININGS唐寧茶首推「Taste of Living」計畫，攜手寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧，即日起至7月31日推出「蘊茶午漾」下午茶組以及「醺享寧夏」茶酒暢飲。

結合英國人喝茶也飲酒的飲食文化，TWININGS唐寧茶攜手寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧設計全新午茶及調酒，期間每日下午3點至5點推出「蘊茶午漾」午茶組，包含三款特製茶風甜點及三款鹹食，再搭配果香冰茶或唐寧經典熱茶，每位780+10%；點用下午茶組並至飯店7樓戶外泳池打卡拍照，分享至Instagram限時動態或貼文，還有機會獲得唐寧精美永生花杯。

「蘊茶午漾」午茶組由點心房主廚及行政主廚結合唐寧茶品、創意研發各三款甜點及鹹點，甜點包含「白乳酪慕斯、菊花茶凍」，上層以唐寧鉑金系列「晨光草原甘菊花茶」製成的茶凍堆疊，置入整朵杭菊，再以菠蘿酥及巧克力碎增加口感，口味優雅不甜膩。「薑味芒果布丁」加入溫潤帶有甜味的嫩薑，搭配以「薑芒綠茶狂想曲」茶湯熬煮的芒果醬汁及新鮮芒果，茶香及果香完美交織。「伯爵茶慕斯蛋糕、檸檬凍」底層的絲滑慕斯加入經典系列的「皇家伯爵茶」茶葉末，結合鬆軟伯爵海綿蛋糕，上層鋪蓋清爽解膩的檸檬凍，入口層次豐富。

在鹹食方面，主廚以義大利西西里著名甜點加以變化的「鴨肝慕斯卡洛里捲、開心果、胭脂莓果茶果醬」，亮點在花朵下方綴以「胭脂莓果茶」熬製成的莓果醬；主廚也使用了魚子醬及松露製作「煙燻鮭魚慕斯捲、魚子醬、酪梨醬」及「蘑菇松露佛卡夏、索蘭諾火腿」，前者宜搭茶品「薄荷圓舞曲」、後者與「伯爵茶」最為般配。

此外，晚間7點至凌晨12點另有「醺享寧夏」茶酒暢飲，The Terrace首席調酒師以6種不同的唐寧鉑金及經典系列茶款設計調配，雙人打卡優惠價1,399+10%。行政主廚陳明烽也針對這次活動特別設計佐酒小食，點用茶酒暢飲即可以優惠價680+10%加購「綜合台式滷味集」，包含嘴邊肉、豆皮、牛肚、甜不辣等四款鹹香夠味的下酒小菜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧「蘊茶午漾」下午茶組。圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧「蘊茶午漾」下午茶組。圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Terrace大廳酒吧「蘊茶午漾」有三款果香冰茶。圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Terrace大廳酒吧「蘊茶午漾」有三款果香冰茶。圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧推出佐酒小食「綜合台式滷味集」。圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧推出佐酒小食「綜合台式滷味集」。圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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