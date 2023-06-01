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招牌商品「現烤奶油吐司」首度降價！怡客新菜單首推「銅板超值點」
在一片漲聲中，有近30年歷史的ikari怡客宣布，招牌「現烤奶油吐司」調降售價，並首度推出「銅板超值點」，多樣超高CP值餐點百元有找。新菜單將於6/6登場，主打學生族群及小資族。
業者表示，自ikari怡客成立以來，便開始販售的超人氣招牌商品「現烤奶油吐司」，數十年來已成為許多上班族的早餐必吃首選，在此次新版菜單，更是首次調降售價，讓更多消費者能以親民的價格，吃到怡客咖啡元老級招牌產品。
此外，在咖啡飲品、早安輕食、主廚特選等系列品項，也新增經反覆測試、票選出來的美味餐點。例如在「咖啡飲品」中，推出夏季限定的冰沙系列及氣泡咖啡飲，以及使用非基改黃豆、每日新鮮現打的紅茶豆奶；在「早安輕食」系列，加入粉絲敲碗已久的牛燒肉烤酥餅，以及廣受好評的鮪魚沙拉系列。
「主廚特選」系列也全新升級回歸，包括懷舊滋味的「古早味拌拌豬肉藜麥飯」，曾在2022年賣到缺貨的「日式雞肉燒咖哩藜麥飯」，粉絲敲碗重新上市的「川味椒麻雞肉義大利麵」等。
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