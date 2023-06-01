快訊

停止雙語政策逾萬人連署 教團籲藍綠白總統候選人表態

Pixel 7a買不下去？外媒盤點「這5款也超香」 其中1款官網偷降2500元

LINE對話內容曝光！民進黨女黨工自訴遭摸胸性騷 導演事後還問「睡得好嗎」

TOYOTA搶市再出招 限時入主CROSS送dyson吹風機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「TOYOTA獨領風潮」限時入主COROLLA CROSS汽油版 送dyson百變神級吹風機組。業者提供
「TOYOTA獨領風潮」限時入主COROLLA CROSS汽油版 送dyson百變神級吹風機組。業者提供

TOYOTA吸引消費者目光再出招，推出限時入主CROSS送市價1.46萬元dyson吹風機。TOYOTA表示，歡慶TOYOTA在台35周年，為感謝消費者長久以來的愛護與支持，TOYOTA台灣總代理和泰汽車於6月推出限量「TOYOTA獨領風潮」優惠活動，本月入主COROLLA CROSS汽油版就送「dyson百變神級吹風機組」。

TOYOTA就是潮，CROSS車款已經是國內最熱門的小型休旅車款，深受年輕消費者喜歡，這次讓消費者入主好車的同時也能百變造型，輕鬆駕馭各種風格，盡情享受獨領風潮的個性生活，6月推出限量「TOYOTA獨領風潮」優惠活動。

廣受時尚名人喜愛的「dyson百變神級吹風機組」以Air MultiplierTM氣流倍增科技放大三倍風量，快速吹乾頭髮，並以智慧溫控保護頭髮光澤，打造亮麗髮質，搭配附贈的五種吹嘴使用，更能同步乾髮與吹整造型，輕鬆完成百變風格。

和泰汽車集團表示，TOYOTA本次活動除贈送「dyson百變神級吹風機組」市價約1.46萬元，本月入主COROLLA CROSS亦可享60萬高額0利率優惠，讓顧客資金運用更加彈性，購車更輕鬆，優惠活動自即日起開始至6月底止。

吹風機 消費 市價

延伸閱讀

台灣5月車市掛牌破4.2萬 Lexus銷售開無雙、國產休旅大賣

Toyota雲端漏洞再調查有新發現　亞太地區顧客資料恐也外洩！

Daimler Truck、Toyota Motor Corporation簽署合作備忘錄！Fuso、Hino將對等合併

Toyota大型房車未來希望！Crown Sedan氫燃料車現身日本富士24小時耐力賽

相關新聞

攜手蜘蛛人穿越「星宇」宙 星宇暑期限定主題航班6/1啟航

漫威迷尖叫吧。星宇航空（2646）「蜘蛛人主題航班」於今（1）日正式啟航。看準暑假出遊商機，星宇航空聯手即將上映的動畫電...

雙面四葉幸運草翻轉好運！梵克雅寶全新Alhambra

四葉幸運圖騰的Alhambra系列自從1978年誕生至今，一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最受歡迎...

把檳榔滋味釀進啤酒！臺虎精釀「特選檳啤」來了

用啤酒翻玩各種在地臺灣味的臺虎精釀，這次把檳榔的滋味給釀進啤酒裡了。臺虎精釀與「財哥檳榔攤」以及檳榔界超辣潮牌「寶貝檳榔...

有如酒吧現調！金車噶瑪蘭全新酒吧系調酒開賣

金車噶瑪蘭罐裝調酒推出全新「酒吧系調酒」系列，使用榮獲世界琴酒大賽金牌的噶瑪蘭琴酒為基底，融合多種水果風味，推出「金晚柚...

大如50元硬幣 日本櫻桃「「山形紅王」」再叩關

日本櫻桃再叩關！日本山形縣政府知事率團來台推廣山形縣櫻桃新品種「山形紅王」，並邀台灣民眾六月櫻桃產季，前往山形縣採果。

精品開放官網購物又一家！DIOR男女裝、家飾品今起上線

Dior官方線上購物服務自即日起於台灣正式上線！自2023年６月１日起，台灣的消費者可於dior.com享受與實體精品店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦