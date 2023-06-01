TOYOTA搶市再出招 限時入主CROSS送dyson吹風機

TOYOTA吸引消費者目光再出招，推出限時入主CROSS送市價1.46萬元dyson吹風機。TOYOTA表示，歡慶TOYOTA在台35周年，為感謝消費者長久以來的愛護與支持，TOYOTA台灣總代理和泰汽車於6月推出限量「TOYOTA獨領風潮」優惠活動，本月入主COROLLA CROSS汽油版就送「dyson百變神級吹風機組」。

TOYOTA就是潮，CROSS車款已經是國內最熱門的小型休旅車款，深受年輕消費者喜歡，這次讓消費者入主好車的同時也能百變造型，輕鬆駕馭各種風格，盡情享受獨領風潮的個性生活，6月推出限量「TOYOTA獨領風潮」優惠活動。

廣受時尚名人喜愛的「dyson百變神級吹風機組」以Air MultiplierTM氣流倍增科技放大三倍風量，快速吹乾頭髮，並以智慧溫控保護頭髮光澤，打造亮麗髮質，搭配附贈的五種吹嘴使用，更能同步乾髮與吹整造型，輕鬆完成百變風格。

和泰汽車集團表示，TOYOTA本次活動除贈送「dyson百變神級吹風機組」市價約1.46萬元，本月入主COROLLA CROSS亦可享60萬高額0利率優惠，讓顧客資金運用更加彈性，購車更輕鬆，優惠活動自即日起開始至6月底止。