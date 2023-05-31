蔡依林翻糖作品全台巡迴 百富「藝級饗宴」餐酒會起跑

百富（The Balvenie）單一麥芽威士忌聯手星級餐食團隊，以引以為傲的五大製酒工藝為發想、精選4款百富經典威士忌，於藝廊空間打造別開生面體驗式藝術共創威士忌品酩會「藝級饗宴」，即日起進駐台北、台中、台南藝廊空間。現場還將展出造藝家蔡依林的心藝之作「一心造一藝．遇見自己」。

此次百富聯手星級餐食團隊，便以百富引以為傲的五大製酒工藝做為發想，利用互動式的餐酒體驗，領略百富工藝精髓。並精選四款百富最經典、最受歡迎的酒款，從百富12年雙桶到21年波特桶，款款威士忌因不同橡木桶的過桶熟成，在百富標誌性香甜蜂蜜風味之上，各有獨特風味。

百富心藝計畫「藝級饗宴」品酩會即日起至6月11日於台北正藝美學空間、6月16日至7月1日於台南B.B.ART、7月7日至22日於台中方圓雕塑舉行。活動費用每位2,080元，可享500元現場購酒抵扣。席次有限，額滿為止。 百富「藝級饗宴」獨家展出蔡依林「一心造一藝．遇見自己」翻糖創作。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 百富「藝級饗宴」，邀您走進百富迷人藝境，探索五感極致之藝。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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