Jacquemus根本是Nike的兒子吧？首雙Air Force 1混血潮鞋為他而生

還記得去年夏天，Nike跟法國設計師品牌Jacquemus首度合作，打造一系列女裝和以經典ACG Terra鞋為靈感的潮鞋嗎？富有設計感，在全球上市之後，就迅速銷售一空，當時所有人都在敲碗，希望雙方再次合作，同時提供男性消費者可穿單品，現在Jacquemus正式宣布與Nike的最新聯名即將在6月13日推出，還率先曝光了混血Air Force 1新鞋款！

Air Force 1球鞋問世超過40年，可能是Nike眾多產品中最知名的一雙鞋，包括珠寶品牌Tiffany & Co.要跨界合作也是利用這款為基礎，進而讓全球都搶翻天。而由設計師Simon Porte Jacquemus一手創立的時裝品牌Jacquemus也將在6月中旬推出結合ACG Terra越野鞋特色和Air Force 1的混血潮鞋，讓時尚迷都好期待能入手。從目前釋出照片來看，鞋面的確就是Air Force 1的經典輪廓，但搭配側邊如同編織的設計，以及配置越野鞋常見的防滑大底，將提供黑、白二色選擇。在過去即使和不同設計師合作，多是利用Nike原有鞋款來變化，但這次的Jacquemus x Nike J Force 1（JF1）卻是完全新品種，高規格對待真的不常見。

時裝品牌Jacquemus將在6月中旬推出與Nike聯名混血潮鞋，鞋面為Air Force 1經典輪廓，搭配側邊如同編織的設計，以及配置越野鞋常見防滑大底，將提供黑、白二色選擇。圖／摘自instagarm

除了Jacquemu翻玩Nike經典鞋款之外，PUMA在近期以半世紀前就誕生的Mirage慢跑鞋為靈感，復刻鞋身線條並利用透氣網布、皮革及麂皮等異材質拼接，創造出白、米、灰深淺漸層視覺，同時於鞋後跟添加寶藍色TPU環形結構片增強整體包覆穩定，打造全新Mirage Sport休閒鞋。另外更有自品牌90年代田徑釘鞋獲得啟發的Rider FV新鞋款，使用輕量耐磨大底材質搭配超Rider Foam中底，加入獨特減震顆粒，能有效吸收雙腳落地時地面的反向回震，讓舒適度全面升級，再次致敬PUMA經典設計。

PUMA Mirage Sport Asphalt鞋，3,480元。圖／PUMA提供