只要你跑下去adidas、BROOKS就替你做公益 再也沒有理由不運動了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
BROOKS發起公益里程挑戰「眾力加速，轉動視界」，只要完成任務，每跑1公里品牌將捐助3元給台灣盲人環台為公益而跑協會。圖／BROOKS提供
BROOKS發起公益里程挑戰「眾力加速，轉動視界」，只要完成任務，每跑1公里品牌將捐助3元給台灣盲人環台為公益而跑協會。圖／BROOKS提供

每一年adidas都會進行公益路跑，今年更擴大到不同運動，標榜只要在活動期間內，使用品牌指定App紀錄過程，每10分鐘，adidas就會捐出1歐元給環保組織。無獨有偶，BROOKS同樣發起公益里程挑戰「眾力加速，轉動視界」，只要完成任務，每跑1公里品牌將捐助3元給台灣盲人環台為公益而跑協會，因此再也沒有理由偷懶了！

adidas自6月1日至6月12日，發起「Move For The Planet為地球而動」，除了跑步、籃球、網球、高爾夫等熱門運動，簡易的登階、健走、飛盤等日常項目也涵蓋其中。只要在上述期間內，透過adidas Running App紀錄運動過程，每運動10分鐘，品牌就會捐出1歐元給國際性環保公益組織Common Goal，為體育教育與環境永續發展盡一份心力。今年還邀請西班牙足球好手佩得里Pedri、希臘網球女將莎卡瑞Maria Sakkari及眾多運動員共襄盛舉。

adidas自6月1日至6月12日，發起「Move For The Planet為地球而動」公益活動。圖／adidas提供
adidas自6月1日至6月12日，發起「Move For The Planet為地球而動」公益活動。圖／adidas提供

而且呼應了友善地球主題，adidas則再度攜手國際海洋環保組織Parley for the Oceans推出系列跑鞋，其中Ultraboost Light x PARLEY的針織鞋面由從海洋回收的刺網紗線製成，鞋口則使用PrimeKnit打造襪套般的貼合腳感。鞋面外觀上的環狀刺繡線條摹寫著層層的海浪，鞋帶靈感則來自船錨上的繫繩，充分展現海洋意象。

西班牙足球金童佩得里Pedri響應adidas「Move For The Planet為地球而動」，號召運動愛好者為環境發展助力。圖／adidas提供
西班牙足球金童佩得里Pedri響應adidas「Move For The Planet為地球而動」，號召運動愛好者為環境發展助力。圖／adidas提供

不只adidas發起公益活動，慢跑鞋履品牌BROOKS為了即將來臨的「全球跑步日」(GLOBAL RUNNING DAY)，推出在地的公益里程挑戰「眾力加速，轉動視界」。跑者只要在BROOKS粉絲專頁留言上傳跑步里程數據截圖，每跑1公里品牌就會代為捐助3元給「台灣盲人環台為公益而跑協會」，目標五萬元，藉以支持視障者練跑計畫。

adidas x PARLEY聯名Ultraboost Light鞋，6,300元。圖／adidas提供
adidas x PARLEY聯名Ultraboost Light鞋，6,300元。圖／adidas提供

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