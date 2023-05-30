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全家攜手客委會浪漫台三線藝術季！跨界打造客家新風味

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店攜手客委會「浪漫台三線藝術季」，跨界打造客家新風味，透過客家在地飲食開發、石虎保育公益計畫、打造客家特色店舖三大面向，重新定義客家文化的風貌。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手客委會「浪漫台三線藝術季」，跨界打造客家新風味，透過客家在地飲食開發、石虎保育公益計畫、打造客家特色店舖三大面向，重新定義客家文化的風貌。圖／全家便利商店提供

由行政院客家委員會主辦，並以客家文化為主軸的第2屆「浪漫台三線藝術季」，將於6月24日正式開跑，全家便利商店深耕鄰里、支持在地多元文化，此次將成為「浪漫台三線藝術季」唯一指定便利商店通路合作夥伴，與客家委員會產官獨家攜手合作，透過客家在地飲食開發、石虎保育公益計畫、打造客家特色店舖三大面向，重新定義客家文化的風貌，激盪出傳統與創新的交織繽紛，讓大眾看見客家文化美好浪漫。

全家便利商店商品本部李慶賢本部長表示，「花啦嗶啵Falabidbog」為客語多彩繽紛之意，便利商店為最貼近民眾的消費場域，此次成為客委會「浪漫台三線藝術季」獨家合作通路，期望透過便利商店的密集通路與鮮食開發優勢，讓多彩繽紛的客家文化可以被更多人看見與了解。全家便利商店將選用椪柑、擂茶等台三線客家物產入料，以創意重新詮釋傳統客家料理，於全台4,100間店舖推出12項客家風味美食，更於線上渠道販售多款在地客家料理；另外，也將為台三線永續保育標的物種「石虎」推出公益計畫，透過公益捐款、友善農產品等方式，邀請消費者為台灣生態盡一份心力；同時也將深入鄉里，將於台北展區及台三線客家庄的店舖，設計改造為富含客家元素的藝術限定特色店，為消費者在台三線公路旅行上帶來驚喜，從飲食、公益消費到旅遊各方面，都能在全家便利商店體驗與認識客家文化的美好。

客家委員會楊長鎮主委表示，「浪漫台三線藝術季」為全台最具指標性文化藝術活動，承載著客家小鎮能量與文化多元聲量，藉由藝術、設計與飲食實驗計畫等跨界迸發，期讓台三線上的客家文化能夠被更多民眾認識。便利商店深入民眾的生活日常，透過政府與通路的跨界合作，可讓消費者更便利親近客家文化，讓客家文化的多元風貌，不僅止於台三線，更拓展到全台灣，只要消費者走進鄰近的全家便利商店，就可以體驗客家文化的獨特魅力。

「浪漫台三線藝術季」為客家文化盛事，全家便利商店此次選用台三線在地物產，全新開發12款獨具客家風味創新美食，將於6月14日上市，在外包裝上亦同步使用此次「浪漫台三線藝術季－花啦嗶啵Falabidbog」主視覺為設計，讓消費者們透過美食體驗客家文化。最具特色亮點的「客家小炒長堡」及minimore「客家擂茶麻糬」搶先亮相，其中「客家小炒長堡」結合客家最道地料理與麵包體，為傳統美食帶來創意混搭吃法，售價55元；「客家擂茶麻糬」以經典客家麻糬與擂茶粉結合，呈現濃濃客家風味，售價48元。此外，更將產品拓展至「全+1商城」及「全家行動購」線上渠道，打造浪漫台三線專區，販售多款在地客家風味料理。

「石虎」為台三線永續保育標的物種，為響應聯合國永續發展目標（SDGs）目標15：保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化，全家便利商店以「便利永續，你也+1」的ESG精神，持續運用通路影響力，邀請民眾參與社會關懷、支持生物多樣性發展，此次將與台灣石虎保育協會合作，於7月推出公益捐款及友善商品計畫，邀請消費者共同為生活於台三線淺山地帶的台灣一級保育類動物「石虎」盡一份心力。

此外，為傳遞台三線客庄文化，全家便利商店也將於台三線公路上改造期間限定店舖，以浪漫台三線主視覺及客家元素融入店舖外觀裝飾設計，為行經台三線的旅人們塑造最獨特繽紛的回憶。

全家便利商店攜手客委會「浪漫台三線藝術季」，跨界打造客家新風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手客委會「浪漫台三線藝術季」，跨界打造客家新風味。圖／全家便利商店提供
客家小炒長堡，售價55元。圖／全家便利商店提供
客家小炒長堡，售價55元。圖／全家便利商店提供
minimore客家擂茶麻糬，售價48元。圖／全家便利商店提供
minimore客家擂茶麻糬，售價48元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將選用椪柑、擂茶等台三線客家物產入料，以創意重新詮釋傳統客家料理，於全台4,100間店舖推出12項客家風味美食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將選用椪柑、擂茶等台三線客家物產入料，以創意重新詮釋傳統客家料理，於全台4,100間店舖推出12項客家風味美食。圖／全家便利商店提供

台三線 便利商店 客家文化

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