大師創作LINE貼圖免費下載！超實用時髦風格一秒到巴黎

又有大師級免費LINE貼圖下載了，DIOR迪奧為慶祝迪奧緹花全能修護霜上市，特別跟屢獲國際大獎的台灣插畫藝術家鄒駿昇合作，推出一系列免費LINE貼圖下載，呈現出清新時尚的風格，用貼圖彷彿能一秒到巴黎。

迪奧緹花全能修護霜之前在BLACKPINK Jisoo的「FLOWER」MV中曝光，馬上掀起討論，台灣日前開賣就賣出好成績，迪奧也為這款商品，推出專屬LINE聯名貼圖。

特別邀來被譽為最會說故事的台灣插畫藝術家鄒駿昇合作，他曾拿下波隆那SM國際插畫首獎，近期更是有許多跨界合作。

在LINE貼圖中，為呈現時髦感，包括生活中的各種時刻，都可以使用迪奧緹花全能修護霜，營造出多樣化風格。

即日起至6月29日，加入DIOR BEAUTY LINE官方帳號，即可免費下載貼圖。

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