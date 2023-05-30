快訊

侯友宜大動作整合藍軍 韓臉書靜悄悄曝玄機 副手成謎就等全代會？

影／莫斯科遭無人機襲擊！市長證實：破壞數座建築物

「大排長榮」！長榮海運股東會紀念品超夯 從地下室排到一樓

超過710坪！無印良品松高店明開幕 獨賣窗簾、烤飯糰

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品松高旗艦店，引進許多獨賣商品，如首度引進的日本窗簾。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，引進許多獨賣商品，如首度引進的日本窗簾。圖／無印良品提供

在各界期待下，MUJI無印良品松高旗艦店，正式將於明天（5月31日）開幕，占地超過710坪，且針對旗艦店開幕，打造出最完整的商品系列，包括餐飲首度推出飯糰套餐與飯糰茶泡飯套餐，以及有許多獨賣商品，5月31日至6月4日，單筆消費滿3千元，就送北極熊攜帶式水壺。

信義區是美食的一級戰區，無印良品讓大家可以好好坐下來吃，或是方便帶走，因此推出飯糰套餐與飯糰茶泡飯套餐，以及各式飲品，甜點還有特製霜淇淋與使用台灣食材的金棗大福及桂圓黑糖大福，還有方便外帶的日式丸子搭配苗栗特產桔醬丸子等。

獨家獨家販售的商品更是多元，包括首次從日本引進的窗簾販售，可以針對居家風格與透光性來挑選，另外在其中打造的MUJI GREEN，首度引入中大型綠植栽，讓居家綠意空間可以更多元。

已經成為許多人購物首選的良品超市，占地近40坪，引進台東晚崙西亞橙系列商品，包括一系列的果醬、紅烏龍餅乾、香草茶等，在台北也能買到台東限定農產。

而很多人喜愛的刺繡服務，在松高旗艦店獨家推出，可以用自己DIY的手繪圖檔也能成為刺繡紋樣，更強調客製化；也跟家扶中心合作，將品牌要報廢的處理的織品布料，透過家扶夥伴手作的方式，再製為可用物件，首批推出再生布製購物袋。

為呼應品牌永續概念，一樓並首度推出「RE／FUTURE」展覽，展現出無印良品正在回收與再生的物件，包括玻璃、塑膠、廢輪胎、丹寧褲、植林木及物流紙箱等，而旗艦店的建材，更是大量使用環保永續素材，如牆面使用水庫淤泥製成的樂土，以及木絲水泥板，餐桌板採用大雪山上的「枯危木」，以不砍伐新木材為理念。

讓生活更有質感，旗艦店也設置免費飲水機，以及MUJI POCKET咖啡機，並有約3,500冊的選書推薦，帶給大家更多元的思考面相。

無印良品松高旗艦店，獨家推出飯糰茶泡飯套餐。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家推出飯糰茶泡飯套餐。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店開幕期間，推出特製購物袋。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店開幕期間，推出特製購物袋。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店中，有約3,500冊的選書。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店中，有約3,500冊的選書。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店中的良品超市，有將近40坪空間。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店中的良品超市，有將近40坪空間。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，占地超過710坪。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，占地超過710坪。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，引進許多獨賣商品。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，引進許多獨賣商品。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店設置MUJI POCKET咖啡機。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店設置MUJI POCKET咖啡機。圖／無印良品提供

套餐 無印良品 台東

延伸閱讀

大潤發內湖店改裝新登場！首間「娛樂型量販」MUJI無印良品、金石堂新型態店進駐

獨家賣乾燥花、窗簾與臺東橙 無印良品松高店必買TOP10

台東縣府合作無印良品 開發晚崙西亞橙食農商品

劉昭儀／孩子氣的飯糰

相關新聞

吃迴轉壽司1小時赫見5個空蓋子？網釋疑：誤會啦！空蓋無法取走

日本的迴轉壽司在台灣相當受到歡迎，但昨日有疑似第一次去吃的網友，在臉書「爆怨公社」中PO出影片和照片表示，這是日前去吃迴轉壽司的實際情形，自己竟然在一個小時內在食物軌道上發現了5個空蓋子，讓她相當不解。

台劇產量大爆發藏隱憂？業界觀察：若無法外銷恐變泡沫化

關注台劇的觀眾近來應該有發現一個現象，從媒體得知的台劇量非常多，卻有許多劇等了又等，都只聞樓梯響、不見有人來，這是發生了什麼事呢？事實上並不只台劇，這兩年韓國也面臨類似的狀態，究竟產業發生了什麼特殊現象，導致劇集產量爆增，卻又有這麼多劇不確定播出平台、定不了檔呢？

大師創作LINE貼圖免費下載！超實用時髦風格一秒到巴黎

又有大師級免費LINE貼圖下載了，DIOR迪奧為慶祝迪奧緹花全能修護霜上市，特別跟屢獲國際大獎的台灣插畫藝術家鄒駿昇合作...

超過710坪！無印良品松高店明開幕 獨賣窗簾、烤飯糰

在各界期待下，MUJI無印良品松高旗艦店，正式將於明天（5月31日）開幕，占地超過710坪，且針對旗艦店開幕，打造出最完...

獲兩屆500盤肯定 竹北義魂餐廳Restaurant Re-再出發

以義大利為起點，歷經倫敦、北京與巴黎歷練的主廚劉宴瑜（Chef Yen），返台的第一家餐廳「GD Restaurant」...

這畫面太美好！千黛亞、安海瑟薇貼臉沐浴陽光下

寶格麗（BVLGARI）發表品牌形象廣告「Magnificence Never Ends」，由兩大全球代言人安海瑟薇（A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦