超過710坪！無印良品松高店明開幕 獨賣窗簾、烤飯糰

在各界期待下，MUJI無印良品松高旗艦店，正式將於明天（5月31日）開幕，占地超過710坪，且針對旗艦店開幕，打造出最完整的商品系列，包括餐飲首度推出飯糰套餐與飯糰茶泡飯套餐，以及有許多獨賣商品，5月31日至6月4日，單筆消費滿3千元，就送北極熊攜帶式水壺。

信義區是美食的一級戰區，無印良品讓大家可以好好坐下來吃，或是方便帶走，因此推出飯糰套餐與飯糰茶泡飯套餐，以及各式飲品，甜點還有特製霜淇淋與使用台灣食材的金棗大福及桂圓黑糖大福，還有方便外帶的日式丸子搭配苗栗特產桔醬丸子等。

獨家獨家販售的商品更是多元，包括首次從日本引進的窗簾販售，可以針對居家風格與透光性來挑選，另外在其中打造的MUJI GREEN，首度引入中大型綠植栽，讓居家綠意空間可以更多元。

已經成為許多人購物首選的良品超市，占地近40坪，引進台東晚崙西亞橙系列商品，包括一系列的果醬、紅烏龍餅乾、香草茶等，在台北也能買到台東限定農產。

而很多人喜愛的刺繡服務，在松高旗艦店獨家推出，可以用自己DIY的手繪圖檔也能成為刺繡紋樣，更強調客製化；也跟家扶中心合作，將品牌要報廢的處理的織品布料，透過家扶夥伴手作的方式，再製為可用物件，首批推出再生布製購物袋。

為呼應品牌永續概念，一樓並首度推出「RE／FUTURE」展覽，展現出無印良品正在回收與再生的物件，包括玻璃、塑膠、廢輪胎、丹寧褲、植林木及物流紙箱等，而旗艦店的建材，更是大量使用環保永續素材，如牆面使用水庫淤泥製成的樂土，以及木絲水泥板，餐桌板採用大雪山上的「枯危木」，以不砍伐新木材為理念。

讓生活更有質感，旗艦店也設置免費飲水機，以及MUJI POCKET咖啡機，並有約3,500冊的選書推薦，帶給大家更多元的思考面相。